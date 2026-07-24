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da li ste znali

Kada lubenicu treba staviti u frižider

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Dok većina ljudi semenke lubenice bez razmišljanja baca, stručnjaci za ishranu ističu da upravo one mogu biti veoma hranljiv dodatak jelima. Kada se pravilno osuše i ispeku, dobijaju prijatan, blago orašast ukus i mogu da posluže kao zdrava grickalica.

Lubenica je zbog velikog udela vode omiljeno letnje osveženje, ali semenke ovog voća često ostaju potpuno zanemarene. Njihove očišćene i osušene jezgre sadrže proteine, magnezijum, gvožđe, cink i nezasićene masne kiseline.

Foto: RINA

Po ukusu podsećaju na semenke suncokreta, pa se mogu jesti samostalno ili dodavati različitim jelima.

Koliko kalorija imaju semenke lubenice?

Prema podacima portala „Healthline“, 100 grama očišćenih jezgri semenki lubenice sadrži oko 560 kalorija. Ipak, ta količina je znatno veća od porcije koja se obično pojede.

Osušene i pečene semenke lubenice bogate proteinima i mineralima Foto: Shutterstock

Šaka celih semenki, teška približno četiri grama, ima oko 23 kalorije. Važno je napraviti razliku između celih semenki i očišćenih jezgri, jer se navedena veća kalorijska vrednost odnosi upravo na jezgra.

Kako se pripremaju semenke lubenice?

Foto: Shutterstock

Nije dovoljno samo progutati semenke dok jedete lubenicu. Ukoliko želite da iskoristite njihove hranljive sastojke, potrebno je da izdvojite zrele, tamne semenke i pravilno ih pripremite.

Najpre ih dobro operite kako biste uklonili ostatke lubenice. Zatim ih rasporedite u jednom sloju na kuhinjsku krpu ili poslužavnik i ostavite na toplom i prozračnom mestu dok se potpuno ne osuše.

Na semenkama ne bi trebalo da ostane nimalo vlage, jer bi u suprotnom mogla da se pojavi buđ.

Mogu da se ispeku ili samelju

Foto: Shutterstock

Osušene semenke možete kratko prepeći u tiganju ili staviti u rernu. Pre pečenja možete im dodati malo vode i prstohvat soli, a zatim ih zagrevati dok tečnost potpuno ne ispari. Nastavite sa pečenjem sve dok ne postanu hrskave.

Ovako pripremljene mogu sejesti kao grickalica, nakon uklanjanja ljuske. Jezgra možete i samleti, pa ih dodati jogurtu, ovsenoj kaši, salatama i drugim jelima.

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