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Kraj leta ne mora da znači i kraj cvetanja u bašti. Ako sada posadite odgovarjuće vrste, dvorište ili terasa mogu da ostanu šareni sve do prvih mrazeva.

Tokom vrelih dana najbolje je birati već razvijene sadnice, presađivati ih uveče i redovno zalivati dok se ne ukorene.

Hrizanteme

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Foto: Shutterstock

Kraljice jesenje bašte cvetaju od septembra do novembra. Potrebni su im sunčano mesto, plodno zemljište i redovno zalivanje.

Astre

Astre donose ljubičaste, ružičaste, plave i bele cvetove od avgusta do oktobra. Vole sunce i vlažnu, ali dobro dreniranu zemlju.

Hortenzija hrastovog lista

Njeni beli cvetovi vremenom postaju ružičasti, dok lišće u jesen dobija crvene i bordo tonove. Najviše joj odgovaraju jutarnje sunce i popodnevna hladovina.

Verbena

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Foto: Profimedia

Verbena cveta sve do prvog mraza i ne zahteva mnogo nege. Potrebni su joj sunce, propusna zemlja i povremeno uklanjanje precvetalih cvetova.

Amarant

Raskošne cvasti amaranta mogu da budu crvene, bordo, bronzane ili zlatne. Dobro podnosi toplotu, ali mlade biljke treba redovno zalivati.

Kadifica

Kadifice cvetaju u žutim, narandžastim i crvenim nijansama sve do zahlađenja. Vole sunce, a previše vode može da im naškodi.

Žablji ljiljan

Žablji ljiljan
Žablji ljiljan Foto: John Richmond / Alamy / Profimedia

Ova neobična biljka ima cvetove nalik malim orhidejama. Za razliku od većine jesenjih vrsta, najbolje uspeva u hladovini i vlažnoj zemlji.

Rudbekija

Poznata i kao crnooka Suzan, rudbekija cveta sve do oktobra. Privlači pčele i leptire, a kada se ukoreni dobro podnosi sušu.

Kosmos

Kosmos tokom kraćih jesenjih dana stvara veliki broj novih pupoljaka. Potrebni su mu sunce i redovno uklanjanje precvetalih cvetova.

Suncokret

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Foto: Youtube Printscreen

Brzorastuće sorte suncokreta posejane krajem jula mogu da procvetaju početkom jeseni. Važno je izabrati sortu kojoj je do cvetanja potrebno oko 60 dana.

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Kako da zalivate aranžman sa čuvarkućom u balonu od vode Izvor: Instagram/succulents.nursery