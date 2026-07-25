10 biljaka koje treba posaditi sada za najlepšu baštu u jesen: Cvetaće vam do prvog mraza
Kraj leta ne mora da znači i kraj cvetanja u bašti. Ako sada posadite odgovarjuće vrste, dvorište ili terasa mogu da ostanu šareni sve do prvih mrazeva.
Tokom vrelih dana najbolje je birati već razvijene sadnice, presađivati ih uveče i redovno zalivati dok se ne ukorene.
Hrizanteme
Kraljice jesenje bašte cvetaju od septembra do novembra. Potrebni su im sunčano mesto, plodno zemljište i redovno zalivanje.
Astre
Astre donose ljubičaste, ružičaste, plave i bele cvetove od avgusta do oktobra. Vole sunce i vlažnu, ali dobro dreniranu zemlju.
Hortenzija hrastovog lista
Njeni beli cvetovi vremenom postaju ružičasti, dok lišće u jesen dobija crvene i bordo tonove. Najviše joj odgovaraju jutarnje sunce i popodnevna hladovina.
Verbena
Verbena cveta sve do prvog mraza i ne zahteva mnogo nege. Potrebni su joj sunce, propusna zemlja i povremeno uklanjanje precvetalih cvetova.
Amarant
Raskošne cvasti amaranta mogu da budu crvene, bordo, bronzane ili zlatne. Dobro podnosi toplotu, ali mlade biljke treba redovno zalivati.
Kadifica
Kadifice cvetaju u žutim, narandžastim i crvenim nijansama sve do zahlađenja. Vole sunce, a previše vode može da im naškodi.
Žablji ljiljan
Ova neobična biljka ima cvetove nalik malim orhidejama. Za razliku od većine jesenjih vrsta, najbolje uspeva u hladovini i vlažnoj zemlji.
Rudbekija
Poznata i kao crnooka Suzan, rudbekija cveta sve do oktobra. Privlači pčele i leptire, a kada se ukoreni dobro podnosi sušu.
Kosmos
Kosmos tokom kraćih jesenjih dana stvara veliki broj novih pupoljaka. Potrebni su mu sunce i redovno uklanjanje precvetalih cvetova.
Brzorastuće sorte suncokreta posejane krajem jula mogu da procvetaju početkom jeseni. Važno je izabrati sortu kojoj je do cvetanja potrebno oko 60 dana.
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