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Limun je redovan gost u svakom domaćinstvu, bilo da se koristi za kuvanje, osvežavajuće napitke ili pripremu poslastica. Međutim, njegov ostatak koji najčešće završi u đubretu može imati i te kako korisnu ulogu.

Ukoliko naviknuto bacate limunovu koru nakon ceđenja, vredi razmisliti o drugačijoj primeni. U kombinaciji sa malo soli, od nje se lako pravi prirodni osveživač idealan za manje prostorije i ormare.

Iskoristite limunovu koru

Iseckajte koru limuna na sitnije delove i ostavite je par sati da se osuši na sobnoj temperaturi. Ukoliko želite da ubrzate proces, možete je ubaciti u rernu na 10 do 15 minuta na temperaturi između 70 i 80 stepeni, pri čemu nije neophodno da bude potpuno dehidrirana.

Limunova kora i so u kombinaciji su savršen prirodni osveživač vazduha Foto: ALP AKSOY / Alamy / Profimedia

Pomestite jednake količine limunove kore i kuhinjske soli, pa dobijenu mešavinu prespite u manju posudu ili teglicu. Nemojte je poklapati kako bi se aromatični miris neometano širio prostorom.

Idealna mesta za postavljanje prirodnog osveživača

Posudicu možete smestiti u blizini kante za otpatke, unutar cipelarnika ili na neku od kuhinjskih polica. Ako je držite u kupatilu, vodite računa da ne bude izložena direktnom prskanju vode kako bi što duže trajala. Imajte na umu da ovaj jednostavan trik ne neutrališe u potpunosti neprijatne mirise, već služi za blago osvežavanje vazduha između dva čišćenja.

Zamenite mešavinu na vreme

Jednom u sedam dana promešajte smesu kako bi so ravnomerno upijala vlažnost iz okruženja. U slučaju da primetite pojavu buđi, lepljivost ili izmenjen miris, odmah bacite sadržaj i napravite novu količinu.

Limunova kora i so u kombinaciji su savršen prirodni osveživač vazduha Foto: Riguel Dorta wizardofthelightphotography / Alamy / Profimedia

Pripremljena smesa obično zadržava delotvornost do dve nedelje, pa je najbolje praviti manje doze koje ćete češće obnavljati.

Trikovi za intenzivniji miris

Da biste dobili jaču aromu, u mešavinu možete dodati kap ili dve eteričnog ulja od limuna, pomorandže ili nane, pazeći da ne preterate. Ako u kući borave mala deca ili kućni ljubimci, sa primenom eteričnih ulja budite dodatno oprezni. Takođe, prosušenu smesu možete spakovati u platnenu kesicu i staviti je u ormar ili fioku, ali izbegavajte da bude u direktnom dodiru sa svetlom garderobom kako limun ne bi ostavio mrlje.

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