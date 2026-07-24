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Biti majka zahtevno je bez obzira na to da li imate jedno dete ili veliku porodicu. Mnogi pretpostavljaju da nivo stresa raste sa svakim novim detetom, ali jedno veliko istraživanje pokazalo je da stvarnost nije tako jednostavna. Anketa sprovedena među više od 7.000 majki otkrila je da najveći pritisak ne osećaju one sa najviše dece, već majke koje imaju upravo troje dece.

Troje dece pokazalo se kao najveći izazov

Anketa portala "Today Mom", u kojoj su učestvovale 7.164 majke, pokazala je da je upravo odgajanje troje dece povezano sa najvišim nivoom stresa. Rezultat je iznenadio mnoge jer se često smatra da su najveći izazovi rezervisani za roditelje veoma brojnih porodica.

Foto: Kzenon / Alamy / Profimedia

Istraživanje je pritom otkrilo zanimljiv obrazac. Majke sa jednim ili dvoje dece, ali i one koje imaju četvoro ili više dece, prijavile su niži nivo stresa od majki sa troje dece. Autorka portala Today Rebeka Dabi taj je fenomen nazvala "Dagar efektom", prema poznatoj američkoj porodici sa 19 dece.

"Jednostavno dođete do tačke u kojoj život sa više dece postane lakši", objasnila je Dabi, sugerišući da se roditelji s vremenom prilagode svakodnevnim obavezama i razviju rutinu koja im olakšava organizaciju.

"Kad je stiglo treće dete, nastao je haos"

Slična iskustva podelila je i pokojna Džil Smokler, osnivačica popularne stranice Scary Mommy i majka troje dece.

"Prelazak sa jednog deteta na dvoje bio je lak. Ali kada je stiglo treće, nastao je potpuni haos", priznala je: "Imala sam osećaj da više ništa ne mogu da držim pod kontrolom. Pa imate samo dve ruke. Čak i običan prelazak ulice postane stresan kada ne možete svu decu istovremeno da držite za ruku."

Sa više dece roditelji postaju opušteniji

Sa rezultatima istraživanja slaže se i psihijatar dr Džanet Tejlor, koja je i sama majka četvoro dece. Smatra da upravo kod troje dece roditelji još uvek pokušavaju sve da odrade savršeno, dok se sa većim brojem dece postepeno oslobađaju potrebe za perfekcionizmom.

Foto: Big Cheese Special, Big Cheese Photo / Alamy / Profimedia

"Što više dece imate, to ste sigurniji u svoje roditeljske sposobnosti. Morate se malo opustiti. Na kraju ste jednostavno zahvalni što su svi na vreme stigli u školu," rekla je.

Majke sebi često same stvaraju najveći pritisak

Učesnice ankete svoj nivo stresa ocenjivale su na skali od jedan do deset, a prosečna ocena iznosila je visokih 8.5. Posebno je zanimljiv podatak da je čak 75 odsto majki priznalo kako najveći pritisak ne dolazi iz njihove okoline, već od njih samih.

Kako bi lakše upravljale svakodnevnim obavezama i smanjile osećaj preopterećenosti, dr Tejlor preporučuje jednostavnu vežbu. Savetuje da majke odvoje pet minuta i nacrtaju grafikon koji prikazuje na šta tokom dana troše svoje vreme, a zatim drugi, na kojem će prikazati kako bi zapravo želele da provode dan.

Nakon toga, kaže, dovoljno je izabrati samo jednu aktivnost koja nedostaje u svakodnevici i pokušati da joj pronađu mesto u rasporedu. Upravo takve male promene, smatra, dugoročno mogu pomoći u smanjenju stresa i osećaja da su stalno pod pritiskom.

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