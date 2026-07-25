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Često se nalazi na meti oštrih kritika zbog svog fizičkog izgleda. Mnogi ne biraju reči dok komentarišu njeno telo, ne znajući da se iza takve građe zapravo krije zdravstveni problem. Ali, čak i da to nije slučaj, takvo ponašanje i javno osuđivanje uvek su neprimereni.

Grejsi Bon privlači ogromnu pažnju na Instagramu, ali i van društvenih mreža, pa je tako ranije ove godine na dodeli nagrada Lo Nuestro u Majamiju bila jedna od najzapaženijih pojava na crvenom tepihu. Ipak, reakcije koje su usledile nakon tog događaja pokazale su koliko negativni komentari na internetu mogu da pređu sve granice.

Snimak Grejsi Bon sa crvenog tepiha masovno se delio uz iznenađenje i nevericu, pri čemu su se mnogi pitali da li je reč o snimku napravljenom pomoću veštačke inteligencije, ne verujući da neko zaista tako izgleda.

Suočavanje sa lipedemom

Snimak je autentičan, a model Grejsi Bon već je navikla na ovakve reakcije, koje je ne sprečavaju da na društvenim mrežama nastavi sa promovisanjem svog tela. Kako sama objašnjava, njen cilj je da ukaže na izazove sa kojima se svakodnevno suočavaju krupnije osobe.

Poznato je da je obim njenih kukova 140 centimetara, a veliku pažnju privlači i drastična razlika između njenog struka i kukova. Grejsi je javno govorila o tome da boluje od lipedema, stanja koje u velikoj meri utiče na specifičnu građu njenog tela.

Lipedem je hronični poremećaj koji karakteriše simetrično nakupljanje bolesnog masnog tkiva, najčešće na nogama, kukovima i rukama, i pogađa gotovo isključivo žene. Iako se često pogrešno izjednačava sa gojaznošću, ovo stanje se ne može rešiti dijetom, a praćeno je bolom, osetljivošću na dodir i sklonošću ka stvaranju modrica. Terapija uglavnom obuhvata kompresivnu odeću, limfnu drenažu i specijalizovane postupke liposukcije.

Foto: Printscreen

Neprijatnosti i ismevanje u javnosti

Grejsi Bon često ističe da gde god da se pojavi izaziva poglede, ali da su reakcije prolaznika uglavnom negativne. Tako je prilikom posete Diznilendu u Parizu pre dve godine doživela da svi u parku neprekidno gledaju u nju i da je fotografišu. Otkrila je da su joj se otvoreno podsmevali iako je samo šetala parkom.

„Vreme je da prestanemo da ponižavamo druge zbog izgleda. Danas sam bila u Diznilendu, htela sam da se lepo provedem sa braćom i sestrama, ali naš dan bio je uništen jer su svi sve vreme ismevali moje obline. Najgore je što i decu uče da rade isto. Nisu prestajali da me fotografišu, gledaju me i smeju se.

Znam da će mnogi pomisliti da preterujem i da sam sama kriva jer sam krupna devojka, ali ovakvu me Bog stvorio i moram da prihvatim svaki deo sebe. Ja ne bih nikada negativno govorila o nečijem izgledu. Poštovanje je ključno. Na kraju, samo sam se želela da se zabavim kao i svi ostali. Ako ti se nešto ne sviđa, prestani da mrziš i zadrži to za sebe", napisala je tada na Instagramu.

Podrugljivi komentari i netrpeljivost koja se širi mrežama uvek najviše govore o onima koji ih upućuju. Ismevanje nečijeg izgleda predstavlja ozbiljan problem, jer negativne reči mogu ostaviti duboke posledice na osobe kojima su upućene.

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