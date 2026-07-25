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Među pripadnicima Generacije Z sve je popularniji trend koji je Lana Medison pretvorila u svoj svakodnevni stil života. Ova transrodna influenserka i model podelila je neobičnu taktiku za izlaske: "Izlazim samo sa ružnim muškarcima – tako sam uvek lepša u vezi".

Ovakav pristup deo je fenomena poznatog kao "Šreking", nazvanog po čuvenom zelenom ogru iz animiranog filmskog serijala Šrek. Lana je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je objavila da je uložila čak 100.000 funti u estetske zahvate kako bi postigla željeni izgled, usled čega je mnogi upoređuju sa glumicom Blejk Lajvli.

Pogledajte u galeriji fotografije Lane Medison:

1/6 Vidi galeriju Lana Medison, transrodna influenserka Foto: Printscreen/Instagram/onlylanamadison

Umesto princa - "seksi ogr"

Za razliku od holivudske zvezde koja je u braku sa markantnim Rajanom Rejnoldsom, Medison ne traganjem za privlačnim partnerom. Umesto toga, više joj odgovara veza sa, kako kaže, sopstvenim ogrom.

"Može da izgleda kao Šrek, nije me briga. Ne želim princa na belom konju, želim pomoćnika – nekoga čiji je glavni posao da me podigne i zahvalno stoji uz mene. Zašto bih potrošila šestocifreni novac na svoje lice i telo samo da bih na kraju izlazila sa muškarcem koji misli da je lepši od mene? Izlazila sam sa pravim ogrima u svom životu. Bila sam zvezda veze. Kada bismo negde išli, svi bi gledali u mene – ne u njega i to sam volela", istakla je ona, prenosi 24 sata hr.

Foto: Printscreen/Instagram/onlylanamadison

Pažnja uvek usmerena na nju

Lanu Medison, koja živi na relaciji između Njujorka i Majamija, na Instagramu prati više od 100.000 ljudi. Ona ostaje pri stavu da neće odustati od ovog prilično specifičnog izbora u ljubavi, čime nastavlja da izaziva oprečne komentare javnosti.

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