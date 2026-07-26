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Nema ništa neprijatnije od situacije u kojoj očekujete mirišljav i čist peškir, a u rukama držite grub tkaninu koja širi miris vlage. Premda ih redovno održavamo, tokom pranja neretko pravimo sitne propuste zbog kojih se u njima gomilaju vlaga, nečistoće i štetni mikroorganizmi. Srećom, delotvorno rešenje ne zahteva kupovinu skupocene hemije – nalazi se u namirnicama koje već koristite u kuhinji.

Žena u zelenoj majici kratkih rukava mirise složene peškire
Sirće i soda bikarbona rešavaju miris vlage kod peškira Foto: Shutterstock

Gubitak mekoće i pojava neprijatnih mirisa uglavnom su posledica neodgovarajućeg načina pranja ili nedovoljnog sušenja. Zbog toga je ključno prati ih na višim temperaturama kako bi se uništile sve bakterije. Standardno pranje na 60 stepeni predstavlja dobru meru, dok je povremeno uputno primeniti i ciklus od 90 stepeni radi temeljnog čišćenja.

Prirodni saveznici iz kuhinjskog ormarića

Ukoliko visoka temperatura ne reši problem, u pomoć priskaču provereni domaći preparati – belo alkoholno sirće i soda bikarbona. Soda bikarbona efikasno eliminiše neprijatne mirise i potiskuje tvrdokorne mrlje, dok sirće uspešno razgrađuje zaostale tragove praška, štiti od bakterija i čini vlakna znatno mekšim.

Tri zelena peškira, dva zelena sapuna i cveće
Sirće i soda bikarbona rešavaju miris vlage kod peškira Foto: Shutterstock

Sasvim je dovoljno sipati polovinu šolje sirćeta pravo u bubanj tokom faze ispiranja. Ono će osvežiti vlakna, neutralisati ustajale mirise i vratiti im nežnost na dodir. Jednaka količina sode bikarbone dodaje se na samom početku pranja – pored toga što čisti, ona balansira kiselost vode i olakšava uklanjanje upornih nečistoća.

Ova jednostavna kombinacija ne samo da vraća peškirima prepoznatljivu mekoću i svežinu, već istovremeno čisti i samu mašinu za veš. Krajnji rezultat su peškiri koji odišu čistoćom, prijatni su za kožu i spremni za svakodnevnu upotrebu bez neprijatnih iznenađenja.

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