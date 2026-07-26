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U danima paklenih vrućina, kada ni hlad, ni voda, ni klima-uređaji ponekad ne donose dovoljno olakšanja, jedan stari rekvizit ponovo postaje nezamenjiv. Lepeza, nekad elegantan modni dodatak i znak društvenog statusa, danas se sve češće može videti u torbicama, na terasama kafića, u javnom prevozu, na koncertima i letnjim događajima. Mala, lagana i praktična, lepeza je dokaz da neka jednostavna rešenja nikada ne izlaze iz mode.

Istorija lepeze je duga i zanimljiva. Ljudi su se od davnina hladili listovima, perjem, tkaninom ili tankim parčićima drveta, a lepeze su se koristile u starom Egiptu, Kini, Japanu i drugim drevnim kulturama. U početku nisu služile samo za rashlađivanje, nego i za ceremonije, verske obrede, isticanje moći i ukrašavanje odeće. Posebno važno mesto lepeza ima u azijskoj kulturi. U Kini su se izrađivale od svile, bambusa, perja i papira, te su često bile oslikane pejzažima, cvećem, kaligrafijom i književnim motivima. Tako se lepeza često pretvarala u malo umetničko delo koje je govorilo o ukusu, obrazovanju i položaju osobe koja ga nosi.

Foto: EPA/SALAS

Sklopiva lepeza, kakvu danas najčešće zamišljamo, posebno se povezuje s Japanom. Smatra se da se tamo razvila još u ranom srednjem veku, a zatim se proširila prema Kini i drugim delovima Azije. Zahvaljujući svojoj praktičnosti, mogla je lako da se nosi, stavi u rukav ili torbicu i koristi u svakodnevnim, svečanim i umetničkim prigodama.

U Evropu su lepeze stigle preko trgovačkih puteva, putnika i pomoraca, a naročitu popularnost stekle su od 16. veka nadalje. Na evropskim dvorovima brzo su postale omiljen modni dodatak plemkinja, posebno u Francuskoj, Španiji, Italiji i Engleskoj. Katarina Mediči i kraljica Elizabeta I često se pominju među ženama koje su pomogle da lepeza postane simbol prefinjenosti, elegancije i društvenog prestiža. U 18. i 19. veku lepeza je doživela pravi procvat. Izrađivale su se raskošne lepeze od svile, čipke, pergamenta, slonovače, sedefa, drveta i perja, a mnoge su bile ručno oslikane prizorima iz mitologije, prirode, ljubavi, pozorišta ili svakodnevnog života. Neke su bile toliko vredne da su se čuvale kao porodično nasleđe, baš poput nakita.

Foto: Profimedia

Jedna od najzanimljivijih priča vezanih za lepezu jeste ona o njenom navodnom tajnom jeziku. U 18. i 19. veku, kada su balovi, saloni i dvorska okupljanja imali stroga pravila ponašanja, govorilo se da su žene upravo lepezom slale diskretne poruke udvaračima. Pokret preko obraza, brzo zatvaranje, lagano spuštanje ili držanje lepeze pred licem navodno su imali različita značenja, od naklonosti do odbijanja. Iako istoričari danas upozoravaju da je deo te priče verovatno romantična legenda i domišljat marketinški trik proizvođača lepeza, ona se savršeno uklopila u sliku lepeze kao predmeta elegancije i tajanstvenosti. U društvu u kojem emocije često nisu smele otvoreno da se pokazuju, lepeza je bila idealan rekvizit za skrivanje osmeha, rumenila ili pogleda. Bilo da je zaista služila kao tajni kod ili samo kao lepa priča, ostala je jedan od najšarmantnijih simbola salonskog zavođenja.

Vrućina Foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Danas je lepeza ponovo doživela mali povratak. Sve toplija leta, boravak na otvorenim događajima, festivali, svadbe, procesije, koncerti i čekanja u javnom prevozu učinili su je praktičnim saveznikom protiv vrućine. Za razliku od električnih uređaja, ne trebaju joj baterije, ne zauzima mnogo mesta i može da se koristi bilo gde. Lepeza je i ekološki zanimljivija od mnogih jednokratnih rešenja za rashlađivanje. Kvalitetna lepeza može da traje godinama, a izrađuje se od prirodnih materijala poput bambusa, papira, pamuka ili drva. Osim toga, može biti lep modni detalj koji se usklađuje s odećom, torbom, šeširom ili letnjim stilom.

Lepeza je posebna upravo zato što spaja jednostavnost i simboliku. Ona je istovremeno predmet iz svakodnevice, modni dodatak, deo istorije, umetnosti i kulture. U nekoliko pokreta može da donese malo vazduha, ali i da podseti na vremena kada su detalji u rukama govorili gotovo jednako glasno kao reči.

(Kurir.rs/ Vecernji.hr)

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