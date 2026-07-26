Slušaj vest

Sumnjate da vam partner nije veran, ali nemate dokaza? Iskusni privatni detektiv podelio je jednostavnu metodu koja traje manje od minut i ne zahteva pristup partnerovom telefonu ili računaru. Ovaj digitalni test može da otkrije skrivene profile na stranicama za upoznavanje i potvrdi vaše najgore strahove.

Tihi osećaj sumnje koji se polako uvlači u vezu poznat je mnogima. Počinje sitnicama, gotovo neprimetnim promenama u ponašanju, poput iznenadnog postavljanja lozinke na telefon koji je dosad bio otvoren, tajanstvenih prekovremenih sati ili priča koje se menjaju svakim novim prepričavanjem. U digitalnom dobu, gde tehnologija pruža bezbroj prilika za skrivene kontakte, neverstvo je ostavilo klasične tragove ruža na kragni i prešlo u virtuelni svet. Istraživanja su pokazala poražavajuću statistiku, prema kojoj su gotovo dve trećine korisnika popularnih aplikacija za upoznavanje već u braku ili vezi, što potvrđuje da digitalni svet nije samo olakšao prevaru, već ju je i normalizovao kao lako dostupnu opciju. Međutim, ista tehnologija koja omogućuje tajne živote često ostavlja i mrvice koje vode do istine.

Foto: Shutterstock

Upravo jednu takvu digitalnu "prečicu" otkrio je privatni detektiv Pol Evans iz agencije I-Spy Detectives, čiji je posao svakodnevno razotkrivanje nevernih partnera. Njegova metoda, koju naziva "trikom od 30 sekundi", ne zahteva nikakve hakerske veštine niti pristup partnerovim uređajima. Sve što vam je potrebno je partnerova mejl adresa ili broj telefona. "Mnoge stranice za upoznavanje otkriće vam da li je adresa elektronske pošte već registrovana kada pokušate da otvorite novi nalog", objasnio je Evans za Metro.co.uk. Postupak je neverovatno jednostavan: posetite neku od poznatih stranica za upoznavanje i započnite proces registracije koristeći partnerove podatke. Ako vam sistem sozvoli nastavak i kreiranje profila, to je dobar znak da ga vaš partner ne koristi. Međutim, ako se pojavi poruka poput "Ova i-mejl adresa je već u upotrebi" ili "Korisnik s ovim podacima već postoji", upravo ste dobili potvrdu da je profil otvoren.

Ipak, Evans upozorava da ne treba donositi ishitrene zaključke. Ovakav pronalazak nije stopostotni dokaz aktivne, trenutne prevare. Moguće je da je profil napravljen pre vaše veze i da je jednostavno ostao zaboravljen i neaktivan. Međutim, ako ste zajedno godinama i ne postoji razumno objašnjenje za postojanje takvog profila, to je, prema njegovim rečima, izuzetno ozbiljan "crveni alarm". Ovaj digitalni trag, iako sam po sebi nije krunski dokaz, postaje značajan deo slagalice kada se spoji s drugim znakovima upozorenja. Ako ste već primetili da se partner ponaša tajanstveno, da je emocionalno udaljen ili da se brani i na najobičnija pitanja, tada bi otkriće profila na stranici za upoznavanje trebalo da se shvati kao potvrda da vaši instinkti verovatno nisu pogrešili.

Foto: Dmitry Marchenko / Alamy / Profimedia

Digitalne otiske koje ostavljamo za sobomgotovo je nemoguće u potpunosti izbrisati. Osim profila na aplikacijama, tu je i istorija pretraživanja, skrivene mape na računarima, automatski spremljene lozinke ili čak lokacijski podaci na servisima poput Google Mapsa. Stručnjaci za digitalnu forenziku tvrde da se čak i trajno izbrisane poruke i fotografije često mogu vratiti pomoću specijalizovanih alata. U svetu u kom je svaki korak zabeležen, ideja o vođenju dvostrukog života bez ikakvog traga postala je gotovo iluzija. Međutim, pre nego što se upustite u dublje istraživanje, važno je postaviti ključno pitanje, na koje upozoravaju i terapeuti.

Stručnjaci za partnerske odnose, poput savetnice Margaret Vord Martin, preporučuju da se pre bilo kakvog "njuškanja" zapitate šta time želite da postignete. Da li je cilj potvrditi sumnje, uhvatiti partnera u laži ili se samo uveriti da ne umišljate? Upadanjem u partnerovu privatnost, čak i s dobrim razlogom, nepovratno narušavate temeljni stub svake veze, a to je poverenje. Ponekad sumnjičavost ne proizlazi isključivo iz partnerovog ponašanja, već i iz sopstvenih nesigurnosti. Ako ipak otkrijete dokaz prevare, suočavanje s partnerom nosi rizik monumentalne svađe, optužbi za špijuniranje i poricanja. U toksičnim ili nasilnim vezama, takav potez može biti i opasan. Zbog toga je ključno prvo proceniti sopstvenu sigurnost i tek onda odlučiti o sledećim koracima, bilo da se radi o raskidu ili pokušaju spasavanja veze uz stručnu pomoć.

Foto: Rob Wilkinson / Alamy / Profimedia

Instinkt vas retko vara

Istraživanja u području evolucijske psihologije pokazuju da žene, kada posumnjaju u neverstvo, često nesvesno primenjuju suptilne strategije provere. One ne kreću odmah u napad, već u tihu opservaciju, prateći nedoslednosti u pričama, posmatrajući partnerovo ponašanje u društvu prijatelja ili namerno stvarajući distancu kako bi testirale njegovu reakciju. Partner koji je iskren i predan na distancu će reagovati zabrinutošću i željom za razgovorom, dok će onaj koji nešto krije možda postati nestrpljiv, ljut ili čak osetiti olakšanje. Zanimljivo je da privatni detektivi tvrde kako je intuicija, naročito ženska, tačna u više od 80 odsto slučajeva. Ako duboko u sebi osećate da nešto nije u redu, verovatno ste u pravu. Na kraju, sama činjenica da ste došli do tačke u kojoj osećate potrebu da proveravate partnera, bez obzira na to šta ćete naći, možda je najveći pokazatelj da u vašoj vezi nedostaje temelj za srećnu budućnost, a to je poverenje.

Video: "Kriv je onaj ko vara u odnosu, a ne druga strana"