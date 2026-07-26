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Neodlučnost u vezi često se tumači kao manjak interesovanja, ali psihološkinja Suzan Kros Vitborn upozorava da iza takvog ponašanja mogu stajati dublji razlozi. Osvrnula se na novo istraživanje koje pokazuje da na spremnost za ozbiljnu vezu mogu uticati ličnost, strah od odbijanja i okruženje u kojem je osoba odrasla.

Šta stoji iza partnerove neodlučnosti?

Vitborn objašnjava da partner koji okleva ne mora biti nezainteresovan.

"Odluke koje se tiču odnosa mogu biti ispunjene nejasnoćama, sukobima i nesigurnošću, što ljude sprečava da donose brze i stabilne odluke", objašnjava Kros Vitborn za Psychology Today i dodaje da neodlučnost često pojačava i strah od odbijanja.

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Šest znakova da partner nije spreman za vezu Foto: Shutterstock

Prema psihološkinji, ovo je šest znakova da partner možda nije spreman za ozbiljnu vezu:

  1. Oseća teskobu kada mora da donese odluku u vezi
  2. Teško donosi odluke u odnosima, čak i one jednostavne
  3. Dugo preispituje svoje odluke i teško ih ostavlja iza sebe
  4. Za donošenje i najmanjih odluka treba mu puno vremena
  5. Često odlaže donošenje važnih odluka
  6. Nije siguran šta zapravo želi od veze

Vitborn navodi da se popis temelji na skali koju su razvili istraživači sa Univerziteta u Kjotu za procenu neodlučnosti u međuljudskim odnosima.

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Šest znakova da partner nije spreman za vezu Foto: Profimedia

"Neko ko ne može da se odluči da li želi da bude sa vama možda je vođen velikom osetljivošću na odbijanje, ali na to može uticati i kultura iz koje dolazi. Ako ste spremni da sačekate, možda se isplati dati priliku neodlučnom partneru da samostalno donese odluku koja će na kraju oboma doneti ispunjenje", zaključuje Kros Vitborn.

(Kurir.rs/Index)

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