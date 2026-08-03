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Većina nas jedva čeka da uveče legne u krevet i spusti roletne do same daske kako bi u potpunom mraku lakše utonula u san. Godinama su nas učili da nam savršeno zatamnjena spavaća soba garantuje onaj dubok i okrepljujući odmor. Međutim, nedavno istraživanje austrijskih i španskih stručnjaka za san potpuno je srušilo ovaj uobičajeni mit!

Stručnjaci upozoravaju da zatvaranje spavaće sobe u apsolutni mrak do jutra i spuštanje roletni na prozor zapravo opasno remeti vaš prirodni cirkadijalni ritam.

Zašto se budimo umorni i sa glavoboljom?

Kada vam ujutru zazvoni alarm u potpuno mračnoj sobi, vaš mozak doživljava pravi šok i prima suprotstavljene poruke. Zvuk alarma mu signalizira da je dan počeo, ali nedostatak svetlosti mu sugeriše da je i dalje noć. Ova "hormonska konfuzija" dovodi do teškoća sa buđenjem, slabe koncentracije, hroničnog umora, pa čak i jakih glavobolja i migrena. Naučnici ističu da nije presudna samo dužina sna, već upravo način na koji se budimo.

Ostavite par centimetara otvorene roletne Foto: Olezzo/Shutterstock

Trik od "nekoliko centimetara" koji menja sve

Da biste svako jutro započeli zdravi i puni energije, rešenje je iznenađujuće jednostavno. Sve što treba da uradite večeras jeste da ostavite razmak od nekoliko centimetara između roletni i prozorske daske.

Zahvaljujući ovom malom otvoru, difuzno jutarnje svetlo će postepeno obaveštavati vaše telo o predstojećem danu, pomažući mu da na vreme suzbije proizvodnju melatonina (hormona spavanja). Rezultat? Kada se alarm konačno oglasi, osećaćete se neuporedivo odmornije, a rano ustajanje postaće mnogo manje bolno.

Spas od buđi i grinja

Kao da buđenje bez stresa nije dovoljno, ovaj genijalni trik ima još jednu ogromnu prednost za vaš dom. Ostavljanje prostora ispod roletni poboljšava ventilaciju u spavaćoj sobi, čime se direktno smanjuje rizik od pojave buđi i grinja. Ovo je ključno za vaše zdravlje, posebno tokom leta kada potpuno zatvorene roletne i prozori stvaraju zagušljivost i prekomernu vlažnost u prostoriji.

Promenite ovu naviku već večeras, pustite malo prirodnog svetla u svoju sobu i probudite se preporođeni

(Kurir.rs/Žena)

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