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Bila ona bela, crna ili mlečna, sa prirodnim ili veštačkim zaslađivačima ili sa dodacima voća ili orašastih plodova, čokolada predstavlja jednu od omiljenih i univerzalnih slatkiša.

Iako njena cena u nekim zemljama može da varira zbog njene dostupnosti, vrtoglave cifre koje biste morali da izdvojite da biste degustirali neke od najkvalitetnijih vrsta univerzalne su za sve, ma odakle iz sveta dolazili.

1. Jaguar

Ova crna čokolada napravljena je od Grand Cru kakaa, tj. njegove najređe ekvadorske vrste pod imenom Ancient Nacional. Tvorac ove štangle je ekvadorski To'ak Chocolate.

Njeno pakovanje napravljeno je u saradnji sa ekvadorskim umetnikom čije je ime Enrikestuarda. Na njemu se nalazi delo pod imenom "El Jaguar", koji je u njihovoj tradiciji poznat kao čuvar Amazona i drevnog kakaa.

U Ekvadoru, kakao je mnogo više od obične poljoprivredne kulture ili robe. On je vekovima bio način života. Vraćanjem ove izuzetno retke vrste kakaa sa ivice izumiranja, proizvođači vide sebe kao čuvare nasleđa koje u Ekvadoru traje više od 5.300 godina.

Po rečima proizvođača, ova čokolada miriše na intenzivan cvetni buket sa toplim aromama prženog kakaa. Prilikom degustacije, možete da osetite crveno bobičasto voće, jasmin, grejpfrut, kremaste orašaste note i bogat ukus kakaa.

Ova čokolada sa 75 odsto kakaa limitirana je na seriju od 500 primeraka, a za 50 grama potrebno je da izdvojite cifru od 490 američkih dolara.

2. Poslastica od 1,5 miliona dolara

Ako zađemo još dublje u svet luksuznih čokolada, pažnju privlači i The $1.5 Million Delight, tj. poslastica od 1.5 miliona dolara. Ona je vrhunac hedonizma koji pomera granice luksuza u svetu poslastica. Ova čokolada je ekskluzivna kreacija kompanije Lake Forest Confections.

Međutim, ono po čemu se zaista izdvaja jeste raskošan izbor nakita koji prati svaku poslasticu. Zamislite da, otvarajući kutiju čokolade, uz praline pronađete narukvice, ogrlice i prstenje ukrašene dragim kamenjem!

Sa cenom od neverovatnih 1.5 miliona dolara, ova luksuzna kolekcija namenjena je isključivo najbogatijim kupcima koji u čokoladi ne traže samo vrhunski ukus, već i čist prestiž.

3. Madlen sa tartufom

Madlen je tradicionalni francuski biskvit koji potiče iz pokrajine Lorena. Prepoznatljiv je po svom obliku male školjke i bogatom ukusu.

Upravo madlen kompanije Knipschildt magazin Forbes proglasio je najskupljom čokoladom na svetu. Njen tvorac Fric Knipšilt poreklom je iz Danske, a svoj čokoladni san počeo je 1999. godine, osnivanjem firme u američkom Konetikatu.

U originalnom nazivu, La Madeline au Truffe nastaje od raskošne Valrhona tamne čokolade, slatke pavlake, šećera, ulja od tartufa i vanile, koji zajedno čine bogatu i kremastu osnovu. Zatim se u ovu luksuznu čokoladnu smesu dodaje redak francuski Perigord tartuf (dragocena vrsta gljive), Nakon toga, cela poslastica se prekriva slojem Valrhona tamne čokolade i uvaljava u fini kakao prah.

Poslužena na podlozi od šećernih perli, u elegantnoj zlatnoj kutiji vezanoj ukrasnom trakom, ovaj madlen sa tartufon predstavlja mnogo više od obične čokolade - ona je simbol luksuza, zanatskog umeća i vrhunskog gastronomskog iskustva.

Cena jednog biskvita je 255 američkih dolara.

4. Pegavo zlatno jaje

Londonski majstor čokolade Vilijam Kurli i njegov sedmočlani tim kreirali su "The Golden Speckled Egg", tj. pegavo zlatno jaje od čokolade teško 50 kilograma. Ovo jaje napravljeno je od Amedei čokolade, koja je izrađena od kakao zrna uzgajanih u regionu Čuao u Venecueli, a koji se smatra jednim od najboljih porekla kakaa na svetu.

Osim čokolade, jaje je sadržalo i jestive listiće zlata, ali i tartufe. Bilo je ukrašeno sa 12 manjih čokoladnih jaja, 20 mini čokoladnih tabli i 5 belih cvetova, a za njegovu izradu bilo je potrebno više od tri dana rada.

Procena je bila da jaje teži više od 50 kilograma i da je visoko približno 107 centimetara, dok mu je širina iznosila oko 54 centimetra.

Ovo jaje prodato je 20. marta 2012. godine na humanitarnoj aukciji u Londonu za gotovo 8.500 evra, tehnološkom investitoru Sajrusu Vandervalu, čime je postavljen novi svetski rekord za najskuplje čokoladno jaje bez dragog kamenja.

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