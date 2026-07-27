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Kada temperature pređu 30 stepeni, zemlja u saksijama brzo se suši, pa biljke tokom letovanja ili produženog vikenda mogu ostati bez dovoljno vode. Ipak, jednostavno rešenje možda se već nalazi u vašem kupatilu.

Stari pamučni peškir može da posluži kao improvizovani sistem za navodnjavanje. Tkanina postepeno prenosi vodu iz posude do zemlje i tako održava potrebnu vlagu dok niste kod kuće.

Kako funkcioniše

Kako da vam peškiri ne mirišu na buđ? Foto: Nataliia Samoilova / Alamy / Profimedia

Peškir se koristi kao fitilj koji upija vodu i kapilarnim putem je dovodi do korena biljke. Za ovaj trik potrebni su samo pamučni peškir, makaze i veća posuda sa vodom.

Peškir isecite na duže, uže trake, a zatim ih potpuno nakvasite. Jedan kraj svake trake zakopajte nekoliko centimetara u zemlju, dok drugi treba da dopire do dna posude sa vodom.

Posudu postavite malo iznad nivoa zemlje u saksijama kako bi voda lakše prolazila kroz tkaninu. Ukoliko imate velike biljke ili saksije kojima je potrebno više vlage, možete upotrebiti dve trake.

Obavezno testiranje

Foto: Shutterstock

Pre odlaska biljke dobro zalijte, sklonite ih sa direktnog sunca i proverite da li trake pravilno prenose vodu. Najbolje je da sistem isprobate nekoliko dana ranije kako biste videli koliko brzo biljka troši vodu i da li je posuda dovoljno velika.

Ovakav način zalivanja može održavati zemlju vlažnom i tokom dužeg odsustva, ali rezultat zavisi od veličine saksije, temperature i potreba same biljke. Metodu sa fitiljem preporučuju i stručnjaci za negu biljaka tokom odmora.

Nije za svaku biljku

Trik je najpogodniji za biljke kojima prija ravnomerno vlažna zemlja. Ne bi trebalo da se koristi bez prethodne provere kod kaktusa, sukulenata i drugih vrsta koje podnose sušu, jer previše vode može da izazove truljenje korena.

Posudu sa vodom držite van direktnog sunca kako bi voda sporije isparavala, a peškir ostao vlažan. Tako će pohabana tkanina, umesto da završi u kanti, dobiti novu namenu i pomoći biljkama da lakše podnesu letnje vrućine.

Video: Metod samozalivanja