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U svetu partnerskih odnosa pojavio se trend koji izaziva podeljene reakcije. Reč je o takozvanom "dating down", pristupu koji podrazumeva ulazak u vezu s osobom koju smatrate "ispod svog nivoa", bilo zbog izgleda, finansija, obrazovanja ili nekog drugog kriterijuma.

Šta je zapravo "dating down"?

Koncept "dating down" znači da ste u vezi s osobom koja ne zadovoljava vaše uobičajene kriterijume. To može biti partner koji zarađuje manje od vas, kog ne smatrate konvencionalno privlačnim, kom nedostaje emocionalne zrelosti ili nema isti stepen obrazovanja.

U blažem smislu taj izraz se ponekad koristi za veze u kojima se veći akcenat stavlja na ličnost i emocionalnu povezanost nego na izgled, novac ili društveni status. Sama ideja da se partner bira zbog bliskosti, karaktera i kompatibilnosti nije problematična. Problem je u nazivu koji podrazumeva da je jedna osoba vrednija od druge.

Neki ovaj izraz koriste i kada govore o partneru koji se ne trudi dovoljno u vezi. U tom kontekstu, "lošiji" partner može biti emocionalno nedostupan, lenj, sebičan ili očekivati da druga strana ulaže sav trud.

Brus Li, autor za Psychology Today, nudi nešto drugačiju definiciju. Prema njemu, reč je o "vezi s nekim ko nije vredan vašeg vremena, truda i svega što nudite".

Pritom, ističe Li, nije reč o razlikama u finansijskom, društvenom ili profesionalnom statusu, rasi, etničkoj pripadnosti ili fizičkom izgledu. Ljudi takve površne kriterijume često koriste kako bi prerano otpisali potencijalne partnere.

Prema njegovom tumačenju, "dating down" odnosi se na ono što osoba pruža u vezi. Problem postoji kada od partnera ne dobijate ljubaznost, odanost, saosećanje, empatiju, podršku, trud i druge važne kvalitete koje zaslužujete.

U tom slučaju, međutim, ne radi se o vezi s nekim "ispod vašeg nivoa", nego jednostavno o vezi s osobom koja se prema vama loše ponaša.

U čemu je problem?

Sama ideja da je neko "ispod vas" duboko je problematična, pogotovo kada vam ta osoba postane partner. Takav stav lako može da se odrazi na svađe i celokupno ponašanje u vezi.

Možda ćete teže opraštati, ređe pristajati na kompromise ili smatrati da partner treba da bude zahvalan što je uopšte s vama. Možete se uveriti i da ta osoba nikada neće pronaći nekoga "tako dobrog" kao što ste vi. Time se u odnos unosi nezdrava neravnoteža moći koja može ozbiljno da naruši vezu.

Kako god definisali ovaj trend, zvuči kao recept za loš odnos.Onog trenutka kad počnete da rangirate ljude i delite ih na one "iznad" i "ispod" sebe, jasno je da ste krenuli u pogrešnom smeru.

Umesto da se vodite nekom zamišljenom društvenom hijerarhijom, važnije je usmeriti se na to kako se partner ponaša prema vama i da li ste zaista kompatibilni. Ako se u vezi osećate neispunjeno ili vidite da druga strana ne ulaže trud, problem nije u tome što je neko "ispod vašeg nivoa", nego u tome što odnos ne zadovoljava vaše potrebe.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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