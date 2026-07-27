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Garderober je pun, a svakog jutra ponovo birate nekoliko istih komada? Jednostavan trik sa ofingerima pomoći će vam da bez prebiranja po odeći otkrijete šta zaista nosite, a šta vam samo zauzima prostor.

Za ovu metodu nisu vam potrebni ni dodatni organizatori ni višesatno sređivanje ormara. Dovoljno je da promenite položaj ofingera i nekoliko nedelja pratite rezultat.

Kako funkcioniše

ofingeri u ormaru
Foto: Daniela Stärk / Panthermedia / Profimedia

Sve ofingere u garderoberu najpre okrenite u istom smeru. Nije važno da li će kukice biti okrenute ka unutrašnjosti ili spolja, već samo da početni položaj bude isti.

Kada neki komad obučete, nakon pranja ga vratite u ormar, ali ofinger okrenite na suprotnu stranu. Tako ćete vremenom jasno razlikovati odeću koju koristite od one koju nijednom niste izvadili.

Posle nekoliko nedelja ili, još bolje, na kraju sezone, svi ofingeri koji su ostali u prvobitnom položaju pokazaće koje stvari dugo niste nosili.

Šta zadržati

ofingeri u ormaru
Foto: Peakscape / Alamy / Profimedia

Odeća koju niste obukli ne mora odmah da završi u kanti. Sezonski komadi, svečana garderoba i stvari koje čuvate za posebne prilike predstavljaju izuzetak. Ostalu odeću procenite pomoću nekoliko jednostavnih pitanja:

  • Da li mi još odgovara?
  • Da li se u njoj osećam prijatno?
  • Da li bih je danas ponovo kupila?
  • Da li sam je nosila tokom prethodne godine?

Ako je većina odgovora negativna, verovatno je vreme da taj komad prodate, poklonite ili donirate.

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Skidanje fleka vrelom vodom Izvor: ikTok/a_mothers_tale