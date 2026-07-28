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Tri decenije zajedničkog života, hiljade zajedničkih jutarnjih kafa, podignuta deca, sagrađen dom i nebrojene uspomene nestali su u samo jednom trenutku - onom u kom je ruka, umorna od pražnjenja kofera nakon idiličnog letovanja, na dnu korpe za prljav veš napipala nešto što nikako tu ne pripada. Pronašla je tuđe, izazovne čipkaste gaćice.

Ovo nije zaplet neke TV serije, već teška realnost iz Krajine koja je uzdrmala čitav region, a u kojoj su glavni akteri bračni par iz Prijedora i treća osoba iz Sanskog Mosta.

Počelo je kao iz bajke. Posle naporne radne godine, supružnici iz Prijedora otputovali su na zasluženi odmor na moru. Morski vazduh, plaža i šum talasa delovali su kao idealna prilika da nakon 30 godina braka osveže odnos i na kratko zaborave na svakodnevicu.

Međutim, dok je supruga pokušavala da se opusti, njen muž je pod izgovorom neodložnih poslovnih obaveza izbegao odlazak na put. Za to vreme gradio je paralelni život. Mreža obmana plela se mesecima, a sudbina je udesila da se sve razotkrije baš po njenom povratku u porodični dom u Prijedoru. Prema njenim rečima, tek po dolasku kući shvatila je da je njegovo službeno putovanje bilo samo maska za sasvim drugačija dešavanja.

"Kada sam ih ugledala u gomili veša, zastao mi je dah. Svet koji sam gradila ceo svoj život u jednoj sekundi pretvorio se u prah. Najbolniji deo nije bila sama izdaja, već saznanje da je nečije tuđe prisustvo ušlo u naš prostor, u naš krevet, dok sam ja bezbrižno verovala čoveku sa kojim delim jastuk trideset godina", potresno i drhtavim glasom svedoči glavna akterka ove drame, čiji je identitet poznat redakciji portala Alo online.ba.

Razotkrivanje prevare

Racionalna i staložena, ali duboko povređena žena odlučila je da odmah ne pravi scenu. Nije mu rekla ništa, pustivši ga da misli da je sve u redu, dok je ona krenula u potragu za detaljima. Naredne nedelje pretvorile su se u pravu detektivsku istragu. Dok je on odlazio na posao uveren da je dobro sakrio tragove, ona je preuzela inicijativu. Diskretno je kontaktirala njegove saradnike i proveravala raspored navodnih "službenih puteva" u Federaciju BiH, otkrivajući nelogičnosti koje su je vodile do Sanskog Mosta.

Takođe je pregledala istoriju pretrage na računaru, gde je naišla na zapise o rezervacijama i kontaktima. Iako je telefon bio zaštićen šifrom, za ženu u potrazi za istinom to nije predstavljalo prepreku. Tragovi su je doveli do ženske osobe iz Sanskog Mosta koja, spletom okolnosti, takođe ima supruga i porodicu. Shvativši da ta žena vodi gotovo preslikan porodični život dok u tajnosti živi dvostrukim životom, prevarena Prijedorčanka je uvidela da više ne sme da ćuti.

Ostaje pitanje da li su gaćice ostavljene nepažnjom u žurbi ili je posredi bio namerni potez i provokacija usmerena prema ženi koja je godinama verovala svom mužu. Odgovor verovatno nikada neće biti poznat, ali je ta neopreznost pokrenula lavinu događaja.

Žena iz Prijedora pronašla tuđe gaćice u prljavom vešu, pa razotkrila preljubu Foto: Profimedia

Hladna osveta

Umesto rasprava, dramatičnih scena i lomljenja stvari, Prijedorčanka se opredelila za dostojanstvenu i promišljenu reakciju. Smislila je potez o kom će se još dugo govoriti u ovom delu Republike Srpske. Kako je otkrila za portal Alo online.ba, sporni komad odeće spakovala je u kovertu i napisala pismo. Pismo je poslala na adresu u Sanskom Mostu uz sledeći sadržaj:

"Draga nepoznata ženo. Delimo isti teret, iste godine zabluda i istog muškarca koji očigledno ne zna šta znači reč zakletva. Pronašla sam ovo u svojoj kući, na mestu gde si ti bila gošća dok sam ja gradila našu budućnost. Vraćam ti ga, uzmi ga, baš kao što si uzela i deo mog života. Ja odlazim uzdignute glave, a tebi ostavljam čoveka sa kojim si delila laži. Srećno vam bilo, trebaće vam."

Sliku spornog veša i tekst pisma prosledila je i suprugu na telefon, uz kratku poruku: "Završili smo tridesetogodišnje putovanje. Srećan ti dalji put."

Žena iz Prijedora u prljavom vešu zatekla tuđe ženske gaćice, pa razotkrila preljubu Foto: Profimedia

Nakon što je završila sve što je planirala, nije dopustila da je iko vidi pokolebanu. Spakovala je stvari, napustila kuću u Prijedoru i otputovala u drugi grad u Srbiji kod sestre, gde je pronašla mir za novi početak. Zahtev za prekid braka već je u proceduri.

Ova neobična priča ubrzo je osvanula na društvenim mrežama, a Prijedorčanka je odlučila da anonimno podeli svoje iskustvo. Na kraju, nije izabrala ulogu žrtve, već je sama režirala kraj starog i početak svog novog života.

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