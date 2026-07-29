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Voda koja sporo otiče, neprijatni mirisi i nakupljena kosa u odvodu mogu brzo da pokvare svakodnevnu rutinu u kupatilu.

Mnogi odmah posegnu za jakim hemijskim sredstvima ili pozovu vodoinstalatera, ali jedan stručnjak je pokazao da rešenje može biti mnogo jednostavnije - i nalazi se odmah ispod vašeg lavaboa.

Jednostavan trik koji svako može da uradi

Vodoinstalater i ljubitelj "uradi sam" projekata Dejv Dok DIY podelio je kratak video u kojem pokazuje kako da očistite zapušen odvod za samo nekoliko minuta. Za ovaj mali kućni popravak nisu potrebni posebni alati ni agresivne hemikalije, već samo kanta, peškir i malo strpljenja.

Ključ celog postupka je uklanjanje čepa odvoda. Ispod lavaboa potrebno je odvojiti mali mehanizam koji drži čep, izvaditi ga i ukloniti nakupljenu kosu i nečistoće koje najčešće izazivaju zapušenje.

Nakon čišćenja delovi se jednostavno isperu i ponovo sastave.

"Ovo je bilo neverovatno jednostavno", napisao je jedan korisnik nakon što je isprobao trik. Mnogi su podelili svoja iskustva u kratkim video snimcima, tvrdeći da ova jednostavna metoda zaista funkcioniše, a detaljnije korake objavila je kreatorka sadržaja Andrea Džin, poznata po savetima za čišćenje doma.

Zašto treba izbegavati jaka hemijska sredstva?

Iako sredstva za otpušavanje odvoda mogu brzo da deluju, njihova česta upotreba nije uvek najbolji izbor za vaš dom. Mnogi proizvodi sadrže veoma agresivne sastojke koji vremenom mogu da oštete cevi, stvaraju neprijatna isparenja i negativno utiču na životnu sredinu.

Osim toga, ovakva rešenja često dolaze u jednokratnoj plastičnoj ambalaži, pa jednostavno ručno čišćenje može biti bolji izbor i za kućni budžet i za planetu.

Mali kućni trikovi koji mnogo znače

Održavanje doma ne mora uvek da znači skupe popravke ili pozivanje stručnjaka za svaki problem. Ponekad je dovoljno poznavati nekoliko osnovnih trikova koji mogu produžiti vek trajanja opreme i pomoći da dom ostane uredan i funkcionalan.

Redovno uklanjanje dlaka i ostataka iz odvoda, povremeno čišćenje sifona i pažljivo korišćenje kupatilskih instalacija mogu sprečiti veće probleme u budućnosti.

Čitaoci koji su isprobali ovaj trik posebno su pohvalili njegovu jednostavnost.

"Uštedeo mi je mnogo vremena i truda", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Jednostavno, brzo i efikasno. Hvala na savetu!"

Ovo nije jedini viralni video sa profila Dejv Dok DIY. Njegov autor redovno deli savete vezane za vodoinstalaterske radove u domu kako bi pomogao vlasnicima stanova i kuća da manje popravke urade sami.

(Kurir.rs/Blic)

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