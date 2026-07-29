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Kada pojedemo sočnu lubenicu, većina nas bez razmišljanja baci koru. Međutim, upravo se u njenom belom delu krije sastojak od kog možete napraviti niz ukusnih jela, od kiselih salata i džema do hrskavog priloga uz meso ili ribu.

Stručnjaci za kuvanje bez bacanja hrane ističu da je beli deo kore lubenice potpuno jestiv i odličan za pripremu raznih recepata, dok tvrdu zelenu koru ipak treba ukloniti.

Da li je kora lubenice jestiva?

Da, ali ne cela. Za jelo je namenjen beli deo između zelene kore i crvenog mesa. On ima blag, neutralan ukus, lako upija začine i može se koristiti i u slanim i u slatkim jelima.

Pre upotrebe potrebno je dobro oprati lubenicu, odseći tvrdu zelenu koru, odvojiti crveni deo ploda, sačuvati beli deo u frižideru do nekoliko dana.

Kisela kora od lubenice

Jedan od najpopularnijih načina pripreme je kiseljenje.

Beli deo isecite na štapiće ili kockice, pa prelijte mešavinom vode, sirćeta, soli, malo šećera i omiljenih začina poput bibera, lovorovog lista, semena slačice, đumbira ili čilija.

Kora lubenice Foto: Profimedia

Posle nekoliko sati u frižideru dobićete hrskavo predjelo koje odlično ide uz sireve, sendviče i letnje salate.

Ako želite još jednostavniju verziju, koru prelijte maslinovim uljem, limunovim sokom, posolite, pobiberite, dodajte svežu mentu i ostavite da odstoji oko 30 minuta.

Pržena kora od lubenice

Malo ko zna da se beli deo kore može pripremati kao povrće.

Isecite ga na trakice, propržite na ulju sa belim lukom i začinima po želji. Tokom pripreme postaje mekan i veoma ukusan, pa može da posluži kao prilog uz ribu, piletinu ili drugo meso.

Džem od kore lubenice

Ljubitelji slatkiša mogu da iskoriste koru za pripremu domaćeg džema.

Komadiće bele kore kuvajte sa šećerom, limunom, vanilom ili cimetom dok ne omekšaju i ne dobiju gustu teksturu. Ovakav džem odlično se slaže uz hleb, palačinke, jogurt ili sveži sir.

Lubenica Foto: Profimedia

Još ideja za iskorišćavanje kore

Beli deo lubenice možete koristiti i na druge načine:

- izrendati u sveže salate,

- dodati u smuti sa limunom i nanom,

- napraviti slatko-kiseli čatni,

- marinirati sa soja sosom i susamom,

- dodati u domaće osvežavajuće napitke.

Kako izabrati slatku lubenicu?

Prilikom kupovine obratite pažnju na svetlu mrlju na kori. To je mesto na kome je lubenica ležala na zemlji tokom sazrevanja.

Duboko žuta ili narandžasta mrlja najčešće znači da je plod dugo sazrevao i da će biti sladak. Veoma bela ili mala mrlja može ukazivati na to da lubenica nije dovoljno zrela.

Zrela lubenica obično ima tamnozelenu, mat koru, suvu peteljku i deluje teže nego što izgleda. Kada je kucnete, trebalo bi da se čuje dubok i zvonak zvuk – jedan od najpouzdanijih znakova da je spremna za uživanje.

VIDEO: Lubenica