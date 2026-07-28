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Grčka je godinama među omiljenim destinacijama turista iz Srbije. Kristalno čisto more, prelepe plaže, antički lokaliteti i odlična hrana razlog su zbog kojeg joj se mnogi vraćaju iz godine u godinu. Ipak, oni koji u ovoj zemlji žive tvrde da se njena prava lepota krije daleko od najpoznatijih razglednica.

Joana Kalafatis, spisateljica i autorka koja piše za Business Insider, podelila je osam saveta za sve koji planiraju odmor u Grčkoj. Kako kaže, turisti često naprave iste greške - jure da obiđu što više mesta, zaobilaze autentične krajeve i ne upoznaju način života zbog kojeg se mnogi zaljube u ovu zemlju.

Bele kuće sa plavim kapcima na grčkom ostrvu Santorini Foto: Georgios Tsichlis / Alamy / Profimedia

Grčka nije samo Mikonos i Santorini

Iako su Mikonos, Santorini i Paros među najpoznatijim ostrvima, Grčka ima više od 200 naseljenih ostrva, od kojih su mnoga znatno mirnija i povoljnija.

Joana među svojim favoritima izdvaja Kimolos, Astipaleju, Paksos i Folegandros, koje opisuje kao skrivene dragulje daleko od najvećih turističkih gužvi.

Prema njenim rečima, ni kopneni deo zemlje ne treba zanemariti. Delfi i Meteori, koji se nalaze na UNESCO listi svetske baštine, Peloponez sa tirkiznim morem, kao i planinski predeli Epira nude potpuno drugačiji doživljaj Grčke.

Dodaje i da mnogi posetioci u Atini naprave grešku jer obiđu samo Akropolj, a zatim odmah nastave putovanje.

"Atina je mnogo više od antičkih spomenika. Vredi istražiti njene muzeje, restorane, noćni život i četvrti poput Plake, Eksarhije, Psirija i Pangratija", navodi ona.

Atina Foto: Shutterstock

Ne morate ostavljati veliki bakšiš

Za razliku od pojedinih zemalja, u Grčkoj nije uobičajeno ostavljati bakšiš od 15 ili 20 odsto.

Kako objašnjava autorka, zaposleni u ugostiteljstvu uglavnom primaju redovne plate, pa je sasvim dovoljno zaokružiti račun ili ostaviti nekoliko evra ukoliko ste zadovoljni uslugom.

Veći bakšiš najčešće se ostavlja samo u luksuznijim restoranima ili na izrazito turističkim lokacijama, piše "Business Insider".

Prihvatite sporiji tempo života

Grci imaju opušteniji odnos prema vremenu nego što su mnogi turisti navikli.

Nije neuobičajeno da neko zakasni na dogovor ili da pojedine radnje otvore vrata nešto kasnije nego što je planirano. Osim toga, mnoge prodavnice i supermarketi ne rade nedeljom, čak ni u Atini.

Umesto nerviranja, Joana savetuje da prihvatite lokalni ritam i uživate u odmoru bez žurbe.

Ne pokušavajte da obiđete pet ostrva za sedam dana

Jedna od najčešćih grešaka turista jeste pretrpan plan putovanja.

"Mnogo je bolje da na svakoj destinaciji provedete najmanje dva dana nego da stalno jurite sa trajekta na trajekt", savetuje autorka.

Kako kaže, najveća čar grčkih ostrva upravo je u sporom ispijanju kafe, dugim ručkovima i uživanju u atmosferi, a ne u neprekidnom obilasku znamenitosti.

Budite obazrivi tokom sezone požara

Poslednjih godina Grčka se sve češće suočava sa velikim šumskim požarima.

Zbog toga Joana apeluje na turiste da pokažu razumevanje prema lokalnom stanovništvu i izbegavaju objavljivanje fotografija požara ili zadimljenog neba kao turističke atrakcije.

Dok neko fotografiše neobičan zalazak sunca, mnogi stanovnici tih područja ne znaju da li su im domovi ili porodice bezbedni.

Taverna Foto: Shutterstock

Bar jednom ručajte u tradicionalnoj taverni

Pored modernih restorana i internacionalne kuhinje, Grčka je poznata po tradicionalnim tavernama.

To su mesta na kojima se hrana deli za stolom, dugo sedi, razgovara i uživa uz vino ili uzo.

Takav način obedovanja, smatra autorka, jedan je od najlepših delova grčke kulture.

Grčka kuhinja nije samo giros

Iako su giros i suvlaki među najpoznatijim specijalitetima, grčka gastronomija mnogo je bogatija.

Giros Foto: Shutterstock

Joana preporučuje da probate tiropitu, tradicionalnu pitu sa sirom, fredo kafu, hobotnicu, svežu ribu, saganaki, halumi, kao i favu - kremasti namaz od žutog graška koji je posebno popularan na pojedinim ostrvima.

Naučite nekoliko reči na grčkom

U većini turističkih mesta mlađi stanovnici govore engleski, ali u manjim mestima i selima to nije uvek slučaj.

Čak i kada vas sagovornik razume, nekoliko jednostavnih izraza poput "dobro jutro", "hvala" ili "kako ste" na grčkom jeziku može ostaviti lep utisak.

Kako zaključuje Joana Kalafatis, lokalno stanovništvo uvek ceni kada posetioci pokažu želju da upoznaju njihovu kulturu i običaje.

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