Novac i uspeh im stižu u izobilju: 3 najsrećnija znaka kineskog horoskopa u avgustu
Naredni mesec je prema kineskom horoskopu savršeno postavljen za postizanje ciljeva, počevši od stuba Dana uspostavljanja, pa sve dok Dana inicijacije.
Drugi avgust je važan dan za sve životinjske znake. To je dan za čišćenje stare energije kako bi se napravio prostor za novi rast.
Osmog, mesec se menja iz Drveta, koje simbolizuje nove početke, u Vatru, koja simbolizuje transformaciju.
Broj 8 simbolizuje bogatstvo nakon perioda teškoća. U numerologiji, to je sila, a u kineskoj astrologiji je najsrećniji broj za novac. Ovo je mesec za postavljanje drveta novca blizu prozora.
Uklanjanje nereda tokom prve nedelje u mesecu pomaže vam da očistite staru energiju kako biste privukli nove vibracije. Novčić u vašem džepu može vas podsetiti da je sreća svuda.
Zmaj
Osobe rođene 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000. i 2012. godine
Ovog meseca imate 10 dana koji vam pomažu da privučete bogatstvo i uspeh u svoj život. Prvi korak je da 2. avgusta uklonite određene stvari iz svog života koje blokiraju energiju. To može uključivati nered oko vašeg radnog prostora ili odnose koji smanjuju vašu energiju. Kada to uradite, 3. avgusta ćete odmah povećati svoju aktivnost. Stvari počinju da se dešavaju veoma brzo, a vaš nivo produktivnosti raste.
Tokom jedne nedelje, potrebno je da ostanete fokusirani na cilj koji ste sebi postavili u avgustu. Prvi poklon koji ćete dobiti u novcu ili u obliku uspeha stići će vam 10. i 11. avgusta, ući ćete u novu fazu svog životnog putovanja.
Zatim, 14. avgusta, ova nova rutina počinje da vam se čini prilično normalnom. Sve više se usklađujete sa svojim novim životom. Pošto ste se podigli do određenog nivoa, nećete se uklapati u nekoliko stvari koje ste ranije radili. Dakle, vaš društveni krug i rutine će to verovatno najviše osetiti.
Očekujte promene 15. avgusta koje će vam pokazati kako ste prevazišli staro i postajete bogatiji i uspešniji. 18. očekujte da će vaš život biti veoma stabilan: ovo je odličan dan za donošenje odluka koje još uvek ne zahtevaju trenutnu akciju. 26. i 27. su dani promene energije. Prilično brzo ćete ući u novu ulogu i izaći iz jedne, zato budite odlučni. U ovom trenutku možete ući u novu finansijsku fazu.
Do 30. avgusta počinjete da živite život koji je mnogo drugačiji od onog koji ste započeli početkom meseca. Bravo, uspeli ste.
Zmija
Osobe rođene 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. godine
Na početku meseca ćete imati potrebu da uredite i očistite automobil i dom, da uklonite sve zastarelo što znate da vam više ne služi već samo smeta.
Trećeg ćete se osećati mnogo bolje znajući da su osnovni zadaci obavljeni. Osetićete mentalno olakšanje gotovo odmah. Oko 7. ste spremni da se upustite u novi projekat. Ako dođe do ugovora ili dogovora, ovo je vreme za potpisivanje i slanje.
Oko 14. avgusta čini se da vam sreća dolazi u punoj meri. Dobijate nagradu ili nešto novca koji vam je bio potreban. Ovo je odličan dan za traženje usluga od drugih.
15. je pametno obaviti još jedan ritual čišćenja. Podseća vas da uvek budete na vrhu svojih aktivnosti i da ne dozvolite da se stvari nagomilavaju dok ne izmaknu kontroli.
Tada počinjete da vidite kako vam uspeh dolazi. Takođe ste u mogućnosti da lakše privučete bogatstvo u svoj život. Oko 19. preuzimate neki oblik liderske uloge. Ako vas zamole da uradite nešto na poslu što podrazumeva unapređenje, nemojte se stideti da tražite više novca.
26. privlačite moćne ljude u svoj život. Ljudi vam se dive zbog onoga što radite i ko ste. Poslednjeg dana u mesecu ulazite u svoj novi život, demonstrirajući majstorstvo uspeha i privlačenja bogatstva.
Majmun
Osobe rođene 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. godine
Odlučujete da se fokusirate na budućnost, što vam omogućava da privučete bogatstvo i uspeh u svoj život tokom avgusta. Drugog avgusta možete odlučiti da prekinete vezu sa nekim za koga znate da nije pravi izbor za vas.To može da uključuje prijateljstvo ili čak partnerstvo sa kolegom.
Šestog ćete napraviti korak u novom pravcu, što je vaš prvi zvanični trenutak privlačenja sreće u svoj život.
Oko 10. i 11. bićete izuzetno fokusirani na stvaranje uspeha. Važno je da ostanete zauzeti važnim zadacima koji pomeraju vaš život napred.
Oko 14. dobićete dobre vesti koje vam pomažu da vidite da ste na pravom putu. Iskoristite 18. za razmišljanje i odmor. 22. i 23. su dani za naplatu dugova. Iskoristite ovo vreme da zatražite ono što vam je potrebno, aplicirate za kredite koje želite ili pregledate svoje bankovne izvode. Možda ćete dobiti povraćaj novca koji vam pripada.
26. stiže vam ponuda na koju ćete morati da pristanete. Ovo je važno vreme za bogatstvo, zato birajte mudro. 30. iskoristite ovaj dan za strategiju šta planirate da uradite sa svojim novcem i vremenom.
Donećete neke odlične odluke koje će vam pomoći da budete veoma uspešni pre nego što se avgust završi i septembar počne.
(Kurir.rs/Glossy)
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