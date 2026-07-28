Slušaj vest

Posmatraju detalje, postavljaju pitanja i retko donose zaključke bez razmišljanja. Prema astrološkim tumačenjima, tri horoskopska znaka posebno su poznata po tome što ih je veoma teško prevariti ili navesti da urade nešto protiv svoje volje.

Astrolozi izdvajaju Devicu, Škorpiju i Jarca kao znakove koji najčešće prepoznaju manipulaciju pre nego što ona uspe.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Device su poznate po analitičkom razmišljanju i izuzetnoj pažnji koju poklanjaju detaljima. Primećuju sitnice koje većina ljudi zanemari – promenu tona glasa, nelogičnosti u priči ili ponašanje koje nije u skladu sa izgovorenim rečima.

Pre nego što nekome poveruju, žele da provere činjenice. Upravo zbog toga retko nasedaju na prazna obećanja ili emocionalne ucene.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Škorpije se oslanjaju na snažnu intuiciju, ali i na iskustvo. Često imaju osećanje da mogu da "pročitaju" ljude već nakon nekoliko razgovora.

Ako posumnjaju da neko nije iskren, neće to odmah pokazati. Umesto toga, posmatraće situaciju i sačekati pravi trenutak. Zato ljudi koji pokušavaju da manipulišu Škorpijom često shvate da su bili pročitani mnogo pre nego što su to očekivali.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia



Jarčevi ne donose odluke pod pritiskom. Pragmatični su, racionalni i teško ih je nagovoriti na nešto što ne smatraju korisnim ili logičnim.

Ne impresioniraju ih velika obećanja ni dramatične priče. Pre nego što nekome ukažu poverenje, žele da vide konkretna dela. Upravo ta smirenost i sposobnost dugoročnog razmišljanja čine ih veoma otpornim na manipulaciju.

Više veruju sebi nego tuđim rečima

Device, Škorpije i Jarčevi imaju različite pristupe, ali im je zajedničko to što retko prihvataju stvari zdravo za gotovo. Dok Device analiziraju činjenice, Škorpije se oslanjaju na intuiciju, a Jarčevi na logiku i iskustvo.

Naravno, horoskopski znak ne određuje koliko će neko biti pronicljiv ili oprezan. Karakter i životno iskustvo imaju veliku ulogu. Ipak, prema astrolozima, upravo se ova tri znaka najčešće izdvajaju kao ljudi kojima je gotovo nemoguće manipulisati.

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva