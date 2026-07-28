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Rascvetale ruže u vrtu nakon pravilne letnje nege i prihranjivanja

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Ruže ni posle prvog velikog talasa cvetanja ne završavaju sezonu. Kod sorti koje cvetaju više puta, pravilna nega krajem jula može da podstakne pojavu novih pupoljaka i produži cvetanje sve do jeseni.

Tokom najvećih vrućina biljci su potrebni dovoljno vode, odgovarajuća prihrana i uklanjanje delova koji joj nepotrebno oduzimaju snagu. Tri jednostavna poteza mogu da naprave veliku razliku.

Skratite „slepe izdanke“

Rascvetale ruže u vrtu nakon pravilne letnje nege i prihranjivanja Foto: teerawit janpeng / Panthermedia / Profimedia

Na ružama se tokom leta ponekad pojavljuju snažni i zdravi zeleni izdanci koji na vrhu nemaju cvetni pupoljak. Reč je o takozvanim slepim izdancima, koji mogu da se razvijaju bez stvaranja cveta.

Takav izdanak ne treba ukloniti u potpunosti. Prema preporuci Kraljevskog hortikulturnog društva, dovoljno je skratiti ga približno do polovine, neposredno iznad snažnog pupoljka ili dobro razvijenog lista. Time se podstiče novi rast koji kasnije može da donese cvetove.

Pređite na kalijum

Jedna od čestih grešaka jeste prekomerno korišćenje đubriva bogatog azotom tokom čitavog leta. Azot podstiče razvoj listova i mladih izdanaka, ali prevelika količina može da dovede do bujnog zelenog rasta sa malo cvetova.

Kada ruža počne da cveta, preporučuje se prihrana sa većim udelom kalijuma, koji doprinosi stvaranju novih cvetova. Može se koristiti namensko đubrivo za ruže ili drugo sredstvo sa povećanim sadržajem kalijuma, ali isključivo prema uputstvu proizvođača.

Foto: blickwinkel/Dautel, blickwinkel / Alamy / Profimedia

Nakon prihranjivanja ružu treba dobro zaliti, posebno ukoliko je zemlja suva. Đubrivo se ne stavlja na potpuno isušeno zemljište niti se prekoračuje preporučena količina.

Ne uklanjajte baš sve cvetove

Kod ruža koje cvetaju više puta precvale cvetove treba redovno uklanjati. Na taj način biljka ne troši energiju na stvaranje plodova, već je usmerava ka razvoju novih pupoljaka.

Ipak, ovo pravilo ne važi za sve sorte. Ukoliko u vrtu imate divlje, parkovske ili grmolike ruže koje formiraju ukrasne plodove, deo precvalih cvetova možete da ostavite na granama.

Od njih će se do jeseni razviti šipurci koji daju boju vrtu, dok tokom zime mogu da posluže kao hrana pticama.

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