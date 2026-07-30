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Ako zavirite u živopisnu i šarenu vojvođansku kuhinju, na vrhu liste omiljenih poslastica naći ćete klasike: štrudlu ili rezance s makom. Finim sitnim semenom te biljke prepoznatljivih crvenih cvetova, koje se smatra superhranom jer obiluje dobrim masnoćama i ima visoku nutritivnu vrednost, često se posipaju i neodoljiva peciva, dodaje se i u smutije, filove, kaše, a ako volite ukusna iznenađenja, sladoled od maka sigurno vas neće razočarati.

Kada se pomene leto, na šta prvo pomislite? Na najlepše godišnje doba, vrućine, more, sunce, odmor, plažu... Ili na ledeni desert koji svi vole, posebno kad temperatura skoči iznad 30, pa su nam potrebni spas u hladovini i instant osveženje. Neko preferira klasične ukuse poput čokolade, vanile ili jagode, neko će otići korak ili dva dalje, u egzotiku, pa zatražiti kuglu pistaća, marakuje, lavande, mače i tako dalje, a da li ste probali sladoled od maka?

Recept za sladoled od maka Foto: Iryna Melnyk / Alamy / Profimedia

Mak se od davnina koristi u ishrani, a ako volite kolače od te opojne biljke, postoji i mogućnost da se "predozirate". Kolačima, naravno. Ili pak sladoledom, jer postoji mogućnost da se "navučete" na njega kad jednom stigne do vaših čula. Možete ga napraviti i sami, a kremasta tekstura za čas će vas vratiti u detinjstvo.

Recept za sladoled od maka Sastojci: 100 g mlevenog maka, ili više ako želite jači ukus

250 ml mleka

125 ml slatke pavlake

3 žumanceta

50 g šećera (ili med, ako više volite)

2 kesice vanilin šećera

Recept za sladoled od maka Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Priprema:

Od 250 ml mleka odvojiti 3 kašike i razmutiti žumanca, a preostalom mleku dodati šećere i zagrejati do ključanja. Sipati mak i kuvati 5 minuta uz neprestano mešanje. Umešati slatku pavlaku, potom i razmućena žumanca, pa kuvati na tihoj vatri. Mešati dok se ne zgusne kao redak puding, oko 5 minuta, kaže recept sa sajta Coolinarka.

Ohladite do sobne temperature, pa ostavite u frižideru oko sat vremena i povremeno promešajte. Na kraju zamrznite. Sladoled od maka odlično se slaže sa malinama, ribizlama, medom, a možete ga konzumirati i bez ičega, u solo varijanti.

(Kurir.rs/Žena)

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