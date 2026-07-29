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Beli tragovi na listovima često su prvi znak da je plamenjača napala biljke. Mnogi tada posežu za mlekom ili sodom bikarbonom, ali stručnjaci upozoravaju da ova prirodna sredstva nisu podjednako efikasna i da mogu pomoći samo ako se bolest otkrije na vreme.

Plamenjača je jedna od najčešćih gljivičnih bolesti koja tokom leta napada povrće poput paradajza, krastavaca, tikvica, bundeva i graška. Ako se ne reaguje na vreme, biljke slabe, sporije napreduju i daju znatno manji prinos.

Kako prepoznati prve simptome plamenjače

plamenjača Foto: Oleksandr Rado / Alamy / Profimedia

Bolest najčešće počinje pojavom sitnih belih fleka na listovima, koje se postepeno šire i stvaraju karakterističan brašnjav premaz.

Kako infekcija napreduje, biljka gubi snagu, lišće se suši, a plodovi zaostaju u razvoju.

Upravo zato je važno reagovati čim se pojave prvi znaci bolesti.

Kako deluje soda bikarbona

Jedan od najpoznatijih prirodnih preparata jeste rastvor sode bikarbone.

Prema preporukama stručnjaka, soda menja pH vrednost na površini lista, čime otežava razvoj gljivica i njihovo dalje širenje.

Rastvor se priprema od:

4 litra vode

1 kašike sode bikarbone

1 kašičice blagog deterdženta za sudove

Plamenjača Foto: Igor Klyakhin / Alamy / Profimedia

Deterdžent pomaže da se preparat bolje zadrži na listovima.

Najbolje ga je nanositi rano ujutru ili predveče, kada sunce nije jako, a preporučuje se da se prvo isproba na nekoliko listova jer veća koncentracija može oštetiti osetljivije biljke.

Zašto mnogi koriste mleko

Drugi popularan prirodni preparat pravi se od mleka i vode.

Najčešće se koristi odnos jedan deo mleka i dva dela vode.

Pod dejstvom sunčeve svetlosti u mleku nastaju jedinjenja koja mogu usporiti razvoj gljivičnih spora, dok se na listovima stvara tanak zaštitni sloj koji otežava dalje širenje bolesti.

Ovaj preparat najčešće se koristi preventivno ili odmah po pojavi prvih simptoma.

Posle svake jače kiše potrebno ga je ponovo naneti jer se zaštitni sloj ispira.

Sod bikarbona Foto: Shutterstock

Šta je efikasnije?

Stručnjaci ističu da ni mleko ni soda bikarbona nisu lek za uznapredovalu plamenjaču.

Oba sredstva mogu pomoći samo u početnoj fazi bolesti ili kao preventiva, dok kod ozbiljnijih infekcija njihovo dejstvo nije dovoljno.

Zbog toga je važno redovno pregledati biljke i reagovati čim se pojave prvi simptomi.

Još nekoliko važnih saveta za zaštitu biljaka

Pored primene prirodnih preparata, preporučuje se da:

- uklonite jače zaražene listove,

- ostavite dovoljno razmaka između biljaka kako bi vazduh slobodno cirkulisao,

- izbegavate zalivanje preko lišća, posebno u večernjim satima.

Ako se bolest proširila na veći deo biljke, prirodna sredstva uglavnom neće biti dovoljna. U tom slučaju stručnjaci preporučuju upotrebu registrovanih fungicida namenjenih zaštiti povrća, uz obavezno pridržavanje uputstava proizvođača.

(Kurir.rs/lepoteSrbije)

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