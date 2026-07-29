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Iako deluje nesvakidašnje, jednostavan domaći recept za održavanje higijene u kupatilu već godinama se uspešno primenjuje širom Rusije. Umesto kupovnih hemikalija i skupih industrijskih preparata, domaćice se oslanjaju na namirnice koje većina nas već ima u kuhinjskim ormarićima.

Reč je o spoju kristal šećera i svežeg kvasca. Iako ova kombinacija ne može potisnuti jaka hemijska sredstva kod teških zaprljanja, predstavlja odličan izbor za svakodnevnu negu WC šolje, neutralisanje neugodnih mirisa i sprečavanje taloženja prvih slojeva kamenca. Zahvaljujući ovoj pristupačnoj metodi, mnoge žene izbegavaju trošenje novca na agresivnu hemiju.

Na kom principu deluje ova mešavina?

Logika koja stoji iza upotrebe kvasca i šećera leži u hemijskom procesu fermentacije koji nastaje njihovim mešanjem. Nakon nekoliko sati delovanja, ova smesa blago omekšava skorele mrlje i početne naslage kamenca. Upravo iz tog razloga, postupak se uvek izvodi pred spavanje - preparat se ostavi da deluje tokom cele noći, a ujutru je dovoljna samo četka i ispiranje vodom.

Metod Ruskinja za čišćenje wc šolje Foto: Printscreen

Pravilan postupak pripreme i primene

Za sprovođenje ovog tretmana potrebna su samo dva osnovna sastojka: pola kocke svežeg kvasca i dve male kašike šećera

Pripremljene sastojke ubacite direktno u unutrašnjost šolje i ostavite ih da odstoje preko noći. Da bi smesa bolje prionula uz zidove i delovala direktno na površinu, preporučuje se da pre stavljanja izbacite višekolitični deo vode iz dna šolje. Po buđenju, unutrašnjost temeljno izribajte četkom i pustite vodu.

Navedeni postupak daje najbolje rezultate kod rutinskog održavanja, naročito u krajevima gde je voda izrazito tvrda i sklona stvaranju beličastih tragova.

Metod Ruskinja za čišćenje wc šolje Foto: Dragana Udovičić/Profimedia/fonet

Ipak, važno je imati na umu da ovaj tretman ne može napraviti čuda kod starih, višegodišnjih naslaga kamenca. U takvim situacijama i dalje su neophodna jača kiselinska sredstva, poput alkoholnog sirćeta ili limuntusa. Osnovna prednost kvasca i šećera je njihova pristupačnost, neškodljivost i odsustvo jakih, zagušljivih mirisa kakve ostavljaju industrijski proizvodi. Zbog toga je ovo idealna alternativa za sve koji teže prirodnijem održavanju doma. Najbolji pristup jeste korišćenje ove metode kao dopunske mere za redovnu higijenu, a ne kao potpune zamene za standardna dezinfekciona sredstva.

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