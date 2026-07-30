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Deda Miletova kafanska proja pravi je izbor kada poželite nešto brzo, ukusno i zasitno. Spolja je blago hrskava, iznutra mekana i sočna, dok joj sir i čvarci daju prepoznatljiv domaći ukus.

Ovo nije lagana proja koja se služi uz čaj ili jogurt, već bogata kafanska verzija koja se seče na velike komade i jede dok je još topla. Može se poslužiti kao samostalan obrok, ali i kao prilog uz sarmu, podvarak, pihtije, gulaš i druga jaka domaća jela.

Proja koja se nekada služila u kafanama

Starinska proja sa sirom
Foto: Arina Habich / Alamy / Profimedia

Proja je nastala kao jednostavna i jeftina domaćinska hrana koja se brzo priprema i dugo drži sitost. U starim kafanama često se služila uz kuvana jela, posebno tokom jeseni i zime.

Deda Mile podelio je recept za pravu kafansku proju kakva se nekada pripremala širom bivše Jugoslavije. Reč je o izdašnoj i bogatoj verziji u kojoj se ne štedi ni na siru ni na čvarcima.

Rezultat je puna, mirisna i sočna proja starinskog ukusa, baš kakvu mnogi pamte iz porodičnih kuhinja i starih kafana.

Deda Miletova kafanska proja sa sirom i čvarcima

Sastojci:

  • 3 šolje pšeničnog brašna
  • 3 šolje kukuruznog brašna
  • 3 šolje jogurta
  • 2 šolje ulja
  • 3 jaja
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 200 grama sira
  • 100 grama čvaraka
  • susam za posipanje

Priprema:

  1. U većoj posudi umutite jaja, a zatim dodajte jogurt i ulje. Nastavite da mutite dok se svi sastojci lepo ne sjedine.
  2. Dodajte pšenično i kukuruzno brašno, kao i prašak za pecivo. Sve dobro promešajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu bez grudvica.
  3. Sir izmrvite, a čvarke po potrebi usitnite. Dodajte ih u pripremljenu smesu i lagano promešajte kako bi se ravnomerno rasporedili.
  4. Smesu sipajte u pleh koji ste prethodno podmazali i posuli brašnom. Poravnajte površinu i pospite je susamom.
  5. Proju pecite u rerni prethodno zagrejanoj na 180 stepeni, sve dok ne dobije lepu zlatnu boju i ne počne blago da se odvaja od ivica pleha.
  6. Kada je izvadite iz rerne, ostavite je nekoliko minuta da se prohladi. Isecite je na krupnije kocke i poslužite dok je još topla.
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