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Mnogi ljudi imaju jednu istu, a pogrešnu naviku - čim kupe voće i donesu ga iz prodavnice, operu ga i odlože u frižider kako bi im duže trajalo. Međutim, upravo je to greška zbog koje voće može da se pokvari velikom brzinom.

To naročito važi za bobičasto voće poput borovnica, jagoda, malina i kupina, jer vlaga koja ostane na površini voća stvara idealne uslove za razvoj buđi i skraćuje vreme tokom kojeg će voće ostati sveže. Pomenute voćkice je nemoguće u potpunosti osušiti pre odlaganja u frižider, pa se preporučuje da petete samo količinu koje ćete odmah pojesti ili upotrebiti za pripremu dezerta.

Još jedna česta greška jeste stavljanje tek opranog voća u zatvorene plastične posude ili kese. Bez dovoljno vazduha, vlaga se zadržava oko plodova, pa se kvarenje može dodatno ubrzati.

Pranje voća Foto: Shutterstock

Voće koje ima čvršću koru, poput jabuka, ne mora odmah nakon kupovine da se pere, jer ako se opere i ostavi vlažno, dodatna vlaga može doprineti bržem propadanju i kod ove vrste voća.

Ne preterujte sa potapanjem

Poslednjih godina popularno je mišljenje da voće treba dugo da stoji u vodi ili vodenom rastvoru kako bi se "dobro očistilo", ali ni to nije najbolja praksa. Predugo potapanje može da utiče na teksturu i ukus, posebno kod jagoda i malina, koje mogu postati mekane i gnjecave i izgubiti svoj prepoznatljiv ukus.

Takođe, pranje voća sodom bikarbonom ili sirćetom nije neophodno za svakodnevnu upotrebu. Najvažnije je dobro isprati voće pod mlazom vode i, kada je potrebno, osušiti ga pre čuvanja.

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