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Meto da poznata kao "metoda pećine" zasniva se na jednostavnom principu, bolje je sprečiti da toplota uđe u dom nego pokušavati da rashladite prostor kada se već zagreje. Ovaj trik posebno je koristan tokom vrelih letnjih dana, kada se stanovi i kuće brzo zagrevaju zbog direktnog sunčevog zračenja.

Tokom najtoplijeg dela dana zatvorite sve

Suština grčke metode je da se dom pretvori u svojevrsno prirodno sklonište od sunca. To znači da roletne i zavese treba držati zatvorenim u periodu kada su sunčevi zraci najjači, kako toplota ne bi prodrla kroz prozore.

Mnogi prave grešku tako što širom otvaraju prozore čim osete vrućinu, ali tokom najtoplijih sati dana to može imati suprotan efekat. Umesto da rashladite prostor, u njega ulazi još topliji vazduh spolja.

Zatvorite prozore, spustite roletne Foto: Shutterstock

Najbolje vreme za provetravanje je rano ujutru ili kasno uveče, kada su temperature niže i vazduh prijatniji.

Roletne ne moraju biti potpuno spuštene

Princip nije da dom bude potpuno mračan, već da se smanji količina toplote koja ulazi unutra. Roletne mogu biti podešene tako da propuštaju dovoljno dnevne svetlosti, ali da blokiraju direktne sunčeve zrake. Prema rečima stručnjaka za opremanje prostora, ova metoda funkcioniše upravo zato što sprečava zagrevanje površina u domu. Kada se zidovi, podovi i nameštaj manje zagreju tokom dana, prostor će i kasnije ostati prijatniji.

Sitne promene koje mogu pomoći tokom vrelih noći

Osim zaštite od sunca, na temperaturu u domu utiču i male svakodnevne navike. Lagana pamučna posteljina može biti prijatnija tokom letnjih noći jer bolje upija vlagu i omogućava koži da lakše reguliše temperaturu.

Zamračite sobe u najtoplijem delu dana Foto: Olezzo/Shutterstock

Važno je i izbegavati dodatne izvore toplote u najtoplijem delu dana, poput dugog kuvanja uz uključenu rernu ili nepotrebnog rada električnih uređaja.

"Metoda pećine" ne zahteva ulaganja, renoviranje niti posebnu opremu. Potrebno je samo prilagoditi navike i iskoristiti ono što već postoji u svakom domu, zavese, roletne i pravi trenutak za provetravanje.

Možda nije zamena za klimu tokom ekstremnih vrućina, ali može značajno pomoći da se prostor sporije zagreva i da letnji dani budu podnošljiviji.

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