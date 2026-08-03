Slušaj vest

Jedna žena u Fejsbuk grupi posvećenoj baštovanstvu požalila se da su joj svi krastavci koje je uzgojila gorki, a njena objava izazvala je veliki broj komentara i saveta iskusnih baštovana.

Iako ne postoji samo jedan uzrok, većina se slaže da nekoliko faktora najčešće utiče na pojavu gorčine.

Nedostatak vode je najčešći razlog

Najveći broj baštovana smatra da gorčina nastaje kada biljka nema dovoljno vode, naročito tokom perioda visokih temperatura i dugotrajne suše.

Krastavci vole ravnomerno vlažno zemljište, pa naglo isušivanje može podstaći stvaranje jedinjenja odgovornih za gorak ukus.

Pojedini baštovani savetuju obilno zalivanje, pa čak i dva puta dnevno tokom najvećih letnjih vrućina, dok drugi upozoravaju da ni ledena voda nije najbolji izbor jer može dodatno stresirati biljku.

Važna je i sorta koju gajite

Nisu svi krastavci isti.

Iskusni baštovani ističu da pojedine sorte prirodno imaju veću sklonost ka razvijanju gorčine, pa se dešava da čak i biljke koje rastu jedna pored druge daju plodove različitog ukusa.

Zbog toga genetika biljke može imati gotovo jednako važnu ulogu kao i uslovi gajenja.

Kratsavac Foto: AB Photostudio / Panthermedia / Profimedia

Ne čekajte da previše porastu

Još jedna česta greška jeste kasna berba.

Krastavci koji prerastu ili počnu da menjaju boju često postaju gorči od mladih plodova. Zato mnogi preporučuju da se beru redovno, najbolje rano ujutru, dok još nisu izloženi jakom suncu.

Stres utiče na ukus plodova

Pored suše, biljku mogu opteretiti i nagle promene temperature, dugotrajne vrućine ili drugi nepovoljni uslovi.

Kada je pod stresom, krastavac proizvodi više prirodnih gorkih jedinjenja, pa čak i uz dobru negu neki plodovi mogu biti gorči od drugih.

Postoje li trikovi koji ublažavaju gorčinu?

Baštovani navode nekoliko jednostavnih metoda koje mogu pomoći ako su krastavci već ubrani.

Neki preporučuju guljenje kore, drugi potapanje plodova u hladnu vodu, dok pojedini savetuju da se odsečeni vrh krastavca kružnim pokretima trlja o presek nekoliko desetina sekundi, jer se veruje da se tako uklanja deo gorkih sokova.

Gorčina se može javiti zbog nedostatka vode Foto: Kurir/S. Ć.

Iskustva pokazuju da ne postoji jedno pravilo

Ispod objave javili su se brojni baštovani sa različitim iskustvima.

Dok jedni tvrde da je ključ isključivo u redovnom zalivanju, drugi navode da imaju gorke krastavce uprkos tome što biljke svakodnevno zalivaju i malčiraju.

Jedna korisnica napisala je da svoje krastavce prihranjuje prirodnim đubrivom od koprive i korova, ne koristi pesticide i svake godine ima dovoljno plodova i za svežu upotrebu i za zimnicu.

Rasprava pokazuje da je gorčina krastavaca najčešće posledica kombinacije više faktora – količine vode, visokih temperatura, vremena berbe i same sorte. Zbog toga ne postoji univerzalno rešenje, ali pravilna nega može značajno povećati šanse da plodovi ostanu sočni i prijatnog ukusa.

VIDEO: Kako da krastavac ostane svež