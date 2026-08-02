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Brisanje prašine mnogima deluje kao posao bez kraja. Tek što se prebrišu police, stolovi i komode, na njima se ubrzo ponovo pojavljuje tanak siv sloj.

Na društvenim mrežama zbog toga je privukao pažnju jednostavan recept za domaći sprej koji čisti površine i može da uspori ponovno zadržavanje prašine. Za njegovu pripremu potrebni su voda i još samo tri sastojka koja se nalaze u gotovo svakoj kuhinji.

Sastojci za domaći sprej

brisanje prašine
Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Za pripremu su potrebni:

  • dve šolje vode, oko 475 mililitara
  • četvrtina šolje belog sirćeta, oko 60 mililitara
  • jedna kašika maslinovog ulja
  • jedna do tri kapi deterdženta za pranje sudova

Slične mešavine koriste se za brisanje tvrdih površina, jer razblaženo sirće pomaže u uklanjanju masnih tragova i naslaga, dok mala količina ulja može da olakša prikupljanje prašine i ostavi blagi sjaj.

Kako se sprej koristi

venecijaner, brisanje prašine
Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Sve sastojke treba sipati u čistu bocu sa raspršivačem i dobro ih promućkati. Pošto se ulje i voda prirodno razdvajaju, mešavinu je potrebno ponovo protresti pre svakog korišćenja.

Sprej ne treba nanositi u velikoj količini direktno na nameštaj. Bolje je nekoliko puta poprskati krpu od mikrovlakana, a zatim njome prebrisati površinu. Tako se smanjuje mogućnost da ostanu masni tragovi ili da se drvo previše pokvasi.

„Ovo čisti, ali i odbija prašinu. Dovoljno je da postupak ponovite jednom mesečno kako bi dom duže ostao bez prašine“, objasnila je autorka saveta.

Ne koristiti svuda

Sredstva koja sadrže sirće ne treba koristiti na mermeru, granitu i drugim površinama od prirodnog kamena, jer kiselina može da ih ošteti, ukloni sjaj ili ostavi svetle tragove. Oprez je potreban i kod antikviteta, nezaštićenog drveta i nameštaja sa osetljivom završnom obradom.

Mešavinu takođe ne treba nanositi na tkanine, tapacirani nameštaj ili površine na kojima bi ulje moglo da napravi fleke.

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 Video: Saveti za brisanje prašine

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SAVET ZA BRISANJE PRAŠINE Izvor: tiktok/clean.with.jie