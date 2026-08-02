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Neprijatan miris u ormaru nije posledica deterdženta za pranje veša - najčešći uzrok je vlaga. Loša ventilacija ili odlaganje odeće koja nije potpuno suva vodi direktno do ovog problema. Iako aktivni ugalj može delimično upiti neprijatne mirise, on ne uklanja sam izvor problema.

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Odakle zapravo dolazi neprijatan miris?

Vazduh u potpuno zatvorenom ormanu praktično uopšte ne cirkuliše. Ako je u prostoriji vlažno, a orman pritom stoji naslonjen uz hladan zid, unutra se brzo stvara kondenzacija.

Intenzitet tog karakterističnog mirisa dodatno pojačavaju dugo uskladišten tekstil, prljava odeća, taloženje prašine i ostaci mirisnih sredstava i omekšivača od pranja.

Ukoliko primetite tamne mrlje, vlažne površine ili tragove buđi, nikako nemojte maskirati problem osveživačima vazduha.

U tom slučaju, proceduru morate sprovesti temeljno: kompletnu odeću treba izvaditi, orman detaljno osušiti i primeniti sredstvo protiv gljivica, pa tek onda vratiti stvari.

Ormar Foto: Daniela Stärk / Panthermedia / Profimedia

Aktivni ugalj kao prva pomoć: Kako funkcioniše i kako se pravilno koristi?

Aktivni ugalj, zahvaljujući svojoj izuzetno poroznoj strukturi, uspešno upija isparljive supstance koje izazivaju neprijatne mirise.

Da bi delovao kako treba, najbolje je da tablete usitnite i stavite u mali pamučni džepić ili posudu sa otvorima. Broj tableta zavisi od same veličine ormara i jačine mirisa - svega 2–3 komada po polici najčešće nisu dovoljna.

Ovaj prirodni apsorbent treba rasporediti po uglovima, fiokama i na samom dnu ormara, uz redovnu zamenu čim miris ponovo postane primetan. Izuzetno je važno da ugalj ne dođe u direktan kontakt sa odećom kako na njoj ne bi ostale crne mrlje.

Kako trajno pobediti vlagu u garderoberu?

Važno je znati da aktivni ugalj ne uklanja vlagu iz vazduha niti sprečava pojavu buđi.

Ako je vlažnost u vašem domu visoka, znatno je bolje koristiti specijalne apsorbere vlage, poboljšati ukupnu ventilaciju u prostoriji i pomeriti orman nekoliko centimetara od zida kako bi vazduh mogao slobodno da kruži. Takođe, stvorite naviku da redovno provetravate orman, a odeću odlažite na police isključivo kada je potpuno suva.

(Kurir.rs/Blic)

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