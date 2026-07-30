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Brojni su razlozi što lubenica ima kultni status na listi omiljenog voća (ili je ipak povrće, rasprava još traje). A leto je u punom jeku, što znači da treba maksimalno da koristimo sve što nam nudi. No, da li postoji neki limit ili u njoj možemo da uživamo do mile volje? Šta se dešava u našem telu ako svaki dan jedemo lubenicu?

Dovoljno je da podsetimo da je savršen izvor tečnosti kada nam ništa drugo nije pri ruci, da ima neverovatnu moć hidratacije i da je instant rešenje za osveženje. Lubenica poseduje i jedinstvenu kombinaciju nutrijenata: bogata je antioksidansima kao što su vitamini A, C i E, kao i likopen, koji kožu čuvaju od oštećenja izazvanih UV zračenjem, raznih opasnih agenasa i preranog starenja. Tu su i minerali poput kalijuma i magnezijuma, važni za zdravlje srca i mišića.

Ova neodoljiva "lopta za ragbi" iz porodice bundeva utoliće nam žeđ i na zdrav način podići šećer kad organizam oseti potrebu za nečim slatkim, a biće joj zahvalno i lice ako je ovih vrelih dana uključite u beauty rutinu. To možda niste znali? Pa, poslednjih godina je osvojila kozmetičku industriju i na velika vrata ušla u sve preparate za negu – od hiratantnih krema i pilinga, do gelova za tuširanje i losiona za telo, jer se odlično pokazala kao "tajni agent u službi naše kože".

Lubenica Foto: Profimedia

Lubenica se sastoji od otprilike 92 procenta vode, što je čini izvrsnim izborom za hidrataciju, posebno tokom vrelih letnjih dana. Visoka koncentracija tečnosti podržava normalan rad organa, regulaciju telesne temperature i, kao što smo već pomenuli, opšte zdravlje kože. Pošto je slatka i može brzo da zasiti, smanjuje želju za kaloričnijim, industrijskim slatkišima, pa se smatra i idealnim međuobrokom.

Ali, šta se dešava u našem telu ako svaki dan jedemo lubenicu? U istraživanju nedavno objavljenom u časopisu Nutrients učestvovale su 33 osobe s prekomernom težinom. Jedna grupa je mesec dana svakodnevno uzimala dve šolje sveže lubenice. U drugom razdoblju, iste osobe su umesto lubenice dobijale keksiće s niskim udelom masti i potpuno istim brojem kalorija. Radilo se, dakle, o istoj energetskoj vrednosti, samo u drugom pakovanju.

Posle četiri nedelje, učesnicima studije smanjili su se težina, indeks telesne mase, obim struka i bokova, kao i gornji krvni pritisak. Ukupni antioksidativni kapacitet u krvi je porastao, a oksidativni stres pao. No, sa keksićima se dogodilo obrnuto: pritisak i udeo masnog tkiva bili su viši, piše Putnikofer.hr.

Lubenica Foto: Profimedia

Eksperti su objašnjenje pronašli u osećaju sitosti, budući da su učesnici istraživanja nakon konzumiranja lubenice prijavljivali manju glad i slabiju želju za jelom, dok se osećaj sitosti držao i do devedeset minuta. Iste kalorije, ali potpuno drugačiji signal koji telo šalje mozgu.

Prema pisanju magazina Health, svakodnevno konzumiranje lubenice može imati više pozitivnih efekata, pod uslovom da se ne pretera. Jer, umerenost je ključ zdravlja, a i dobre linije.

Postoji, ipak, određena grupa ljudi koja mora da pazi. U prikazu objavljenom u časopisu Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, pomenuti su pacijenti s hroničnom bolešću bubrega, koji su se ozbiljno razboleli nakon što su – neki tri nedelje, neki i dva meseca - svakodnevno jeli velike količine lubenice. Razvili su tešku hiperkalijemiju, opasno stanje povišenog nivoa kalijuma u krvi, a dvoje je imalo problema sa srcem.

Kada govorimo o telesnoj težini, većina ne bi trebalo da brine. Lubenica ima 30 kalorija na 100 grama. To znači da ćete, ako pojedete čak kilogram ovog voća (ili povrća), uneti manje kalorija nego da ste pojeli jedan manji sendvič ili palačinku s džemom, a nećete se ni približiti kalorijskoj vrednosti jedne čokolade. I za kraj, jedan predlog – probajte salatu od lubenice i fete, neverovatno je ukusna i savršeno osvežava!

(Kurir.rs/Žena)

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