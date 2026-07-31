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Ako ste u potrazi za savršenim prilogom koji je spolja neverovatno hrskav, a iznutra mekan i sočan, zgnječeni krompirići su recept koji morate probati. Ovaj kulinarski trend već mesecima ne gubi na popularnosti, a tajna njegove savršene teksture leži u jednostavnom triku dvostruke pripreme - prvobitnom kuvanju, a zatim pečenju na visokoj temperaturi.

U kombinaciji sa belim lukom, maslinovim uljem i parmezanom koji se tokom pečenja zapeče u zlatnu koricu, ovo jelo lako postaje zvezda svake trpeze.

Hrskavi zgnječeni krompirići iz rerne Foto: Liudmyla Chuhunova / Alamy / Profimedia

Sastojci: 1 kg manjeg krompira (najbolje mladog)

4 kašike maslinovog ulja

3 čena belog luka (sitno seckana ili u prahu)

50 g sveže narendanog parmezana

Po ukusu: morska so, krupno mleveni crni biber, ruzmarin ili majčina dušica

Svež peršun za posipanje

Hrskavi zgnječeni krompirići iz rerne Foto: Obsidianium / Alamy / Profimedia

Priprema:

Dobro operite krompir i skuvajte ga ceo, sa ljuskom, u bogato posoljenoj vodi. Kuvajte ga oko 15 do 20 minuta, odnosno dok ne omekša tako da viljuška lako prolazi kroz sredinu. Ocedite ga i ostavite par minuta da ispari višak vlage. Rernu zagrejte na 220°C, a pleh obložite papirom za pečenje. Poređajte skuvani krompir sa razmakom, a zatim dnom čaše ili posude za gnječenje blago pritisnite svaki komad dok se ne spljošti. Cilj je da dobijete ravnu površinu sa napuklim ivicama koje će tokom pečenja postati posebno hrskave.

U manjoj posudi pomešajte maslinovo ulje, sitno seckani beli luk, so, biber i sušeno začinsko bilje. Četkicom obilno premažite svaki krompir, a potom ih bogato pospite narendanim parmezanom. Pecite u dobro zagrejanoj rerni 20 do 25 minuta, dok ivice ne postanu izrazito hrskave i zlatnosmeđe, a sir se potpuno ne rastopi i zapeče. Pečene krompiriće pospite sveže seckanim peršunom i poslužite odmah, dok su vrući. Najbolje se slažu uz osvežavajući umak od grčkog jogurta, malo limuna i začinskog bilja.

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