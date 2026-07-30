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Kupatilo mi je godinama zadavalo isti problem - plafon koji posle nekog vremena počne da tamni, pa fleke, pa na kraju i buđ. Koliko god da sam čistila i provetravala, scenario se ponavljao. Najviše me je nerviralo to što sam praktično svake ili svake druge godine morala ponovo da krečim, iznova bacam novac i "bijem bitku" sa majstorima koji dođu kad hoće, odu kad hoće i jednostavan posao "razvlače" danima.

Majstorski savet koji je sve promenio

Sve se promenilo kada sam renovirala kupatilo, zidove od poda do plafona prekrila pločicama i čekala krečenje plafona. Majstor mi je tada rekao nešto što mi je zvučalo kao prečica koju svi tražimo - da postoji način da plafon ostane čist godinama, bez stalnog krečenja. Objasnio mi je da klasična bela boja, kakvu većina nas koristi, jednostavno ne može da izdrži vlagu i temperaturne promene koje su u kupatilu svakodnevne.

Majstor otkrio trik za krečenje plafona Foto: Shutterstock

Predložio mi je trik koji sada svima prepričavam - drugačije rešenje koje stvara zaštitni sloj i sprečava zadržavanje vlage i prljavštine. Nisam bila potpuno sigurna, ali me je cena ubedila - koštalo je otprilike kao jedan ručak u gradu. Pomislila sam: čak i da ne uspe, nisam mnogo izgubila.

Pet godina bez buđi i krečenja

Danas, pet godina kasnije, plafon izgleda isto kao prvog dana. Nema fleka, nema buđi, nema onog sivila koje me je ranije izluđivalo. I što je najvažnije - nisam morala nijednom da razmišljam o krečenju. Plafon je biljurno beo i ima onaj divni, diskretni odsjaj, pa me gosti redovno pitaju kako da i oni to postignu u svojim kupatilima.

Majstor otkrio trik za krečenje plafona Foto: Shutterstock

Tajna je u sahara tehnici

Trik je u takozvanoj sahara tehnici, koja osim što daje lep, diskretan efekat, zapravo štiti površinu od vlage i propadanja. Sada mi je jasno zašto je sve popularnija - jer zaista radi posao. Ako vam je dosta večitog krečenja i borbe sa buđi, možda je ovo najjednostavnije rešenje koje možete da isprobate. Ja jesam - i nisam se pokajala.

(Kurir.rs/Žena)

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