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Kada božuri završe sa cvetanjem, mnogi prestanu da obraćaju pažnju na njih, ali upravo tada počinje jedan od najvažnijih perioda za biljku. Tokom jula i avgusta božur stvara cvetne pupoljke za narednu sezonu, pa će pravilna nega sada odlučiti koliko će raskošno cvetati sledećeg proleća.

Visoke letnje temperaturedodatno opterećuju biljku, zbog čega joj je potrebna mala pomoć kako bi sačuvala snagu. Dovoljno je da ispoštujete četiri jednostavna koraka.

1. Uklonite precvetale cvetove

Čim latice opadnu, božur počinje da stvara seme, a za to troši mnogo energije. Umesto na razvoj semena, bolje je da tu energiju usmeri na jačanje korena i formiranje novih pupoljaka.

Makazama uklonite precvetale cvetove zajedno sa semenom, sekući stabljiku neposredno iznad prvog zdravog lista. Biljne ostatke nemojte ostavljati oko biljke, već ih bacite kako biste smanjili rizik od razvoja bolesti.

Božur Foto: Gottfried Czepluch / imago stock&people / Profimedia

2. Redovno pregledajte listove

Tokom leta božure mogu napasti gljivična oboljenja poput pepelnice ili pegavosti lista. Obratite pažnju na bele naslage, tamne pege ili uvele listove.

Sve oštećene i obolele delove odmah uklonite, a makaze dezinfikujte pre i posle rezidbe. Zdravo zeleno lišće ne dirajte, jer upravo ono stvara energiju koja će biti uskladištena u korenu i obezbediti obilno cvetanje naredne godine.

3. Zalivajte dubinski, ali ne prečesto

Iako odrasli božuri dobro podnose sušu, tokom leta im je potrebna ujednačena vlaga kako bi formirali nove pupoljke.

Najbolje je da biljku zalivate jednom nedeljno obilnije, tako da voda prodre duboko u zemlju. Svakodnevno površinsko zalivanje nije preporučljivo jer podstiče razvoj plitkog korena i povećava rizik od truljenja.

Vodite računa da vodu sipate direktno na zemlju, a ne preko listova, kako biste smanjili mogućnost pojave gljivičnih bolesti.

Božur Foto: Simona Osterman / Panthermedia / Profimedia

4. Dodajte sloj malča

Sloj organskog malča debljine oko pet centimetara pomoći će zemljištu da duže zadrži vlagu, zaštiti koren od pregrevanja i postepeno obogati zemlju hranljivim materijama.

Za malč možete koristiti kompost, usitnjenu koru drveta ili kvalitetan organski materijal. Važno je da ga ne naspete uz samu osnovu biljke, već da ostavite mali razmak oko stabljika kako ne bi došlo do zadržavanja vlage i truljenja.

Greška koju mnogi prave

Mnogi smatraju da je leto pravo vreme za dodatno đubrenje božura, ali stručnjaci upozoravaju da to može imati suprotan efekat.

Prihrana krajem leta može podstaći razvoj novih listova umesto formiranja cvetnih pupoljaka i pripreme biljke za zimsko mirovanje. Osim toga, bujniji mladi listovi postaju podložniji gljivičnim oboljenjima.

Ukoliko ste biljku malčirali organskim materijalom, to će biti sasvim dovoljno za njene potrebe. Ako sumnjate da zemljištu nedostaju hranljive materije, najbolje je prvo uraditi analizu zemljišta, umesto da đubrivo dodajete napamet.

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