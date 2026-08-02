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Nema lepšeg osećaja od kreveta nameštenog čistom posteljinom koja miriše na svežinu. Ipak, mnogima se dešava da izvuku uredno složene čaršave iz ormara, a umesto prijatnog mirisa dočeka ih ustajao ili buđav miris.

Dobra vest je da problem najčešće nije u samoj posteljini, već u načinu na koji je perete i čuvate. Stručnjaci objašnjavaju da se uz nekoliko jednostavnih navika ovaj problem lako može sprečiti.

Zašto posteljina dobija neprijatan miris?

Odložili ste je dok još nije bila potpuno suva

Čak i kada na dodir deluje suvo, u vlaknima može ostati malo vlage, naročito kod debljih materijala poput lana, flanela ili perkala. Kada se takva posteljina složi u ormar, vlaga ostaje zarobljena i stvara idealne uslove za razvoj buđi i bakterija.

Na tkanini ostaju tragovi kože i kozmetike

Tokom noći posteljina upija prirodna ulja kože, znoj, mrtve ćelije i ostatke kozmetičkih proizvoda. Vremenom se te nečistoće razgrađuju i mogu izazvati neprijatan miris, posebno ako posteljina dugo stoji u ormaru.

Posteljina Foto: Ruslan Kudrin / Panthermedia / Profimedia

Ormar nema dovoljno ventilacije

Ako je prostor u kojem čuvate posteljinu zatvoren i vlažan, mirisi će se mnogo lakše zadržavati. Nedostatak cirkulacije vazduha pogoduje razvoju buđi, naročito ako je posteljina odložena i sa najmanjom količinom preostale vlage.

Sam ormar može biti izvor neprijatnog mirisa

Ormari koji se nalaze uz kupatilo, spoljne zidove ili u vlažnijim prostorijama često zadržavaju vlagu. Neprijatni mirisi mogu dolaziti i od drvenih polica, starih premaza ili drugih materijala iz kojih se vremenom oslobađaju mirisi.

Posteljina upija mirise drugih stvari

Tekstil lako upija mirise iz okruženja. Ako se u istom ormaru nalaze sredstva za čišćenje, obuća, kartonske kutije ili sezonska garderoba, velika je verovatnoća da će i posteljina preuzeti njihove mirise.

Tkanina prirodno stari

Pamuk i lan tokom godina menjaju svoja svojstva. Čestim upijanjem i ispuštanjem vlage vlakna mogu razviti karakterističan ustajali miris, čak i ako je posteljina redovno prana.

Koristite previše deterdženta ili omekšivača

Veća količina deterdženta ne znači i čistiji veš. Naprotiv, ostaci deterdženta i omekšivača ostaju u vlaknima, zadržavaju vlagu i vremenom stvaraju neprijatan miris. Posebno je problematično preterivanje sa omekšivačem, jer ostavlja zaštitni sloj na tkanini.

Kako da posteljina ponovo miriše na svežinu?

Osušite je na suncu

Osušite posteljinu na suncu Foto: Valeriy Novikov / Alamy / Profimedia

Sunčeva svetlost prirodno uklanja neprijatne mirise i smanjuje broj bakterija. Pre odlaganja u ormar obavezno proverite da li je posteljina potpuno suva.

Operite je uz dodatak alkoholnog sirćeta

Prilikom pranja dodajte pola do jedne šolje alkoholnog sirćeta u ciklus ispiranja. Ono razgrađuje ostatke deterdženta i neutrališe neprijatne mirise, a njegov miris nestaje nakon sušenja.

Dodajte sodu bikarbonu

Pola šolje sode bikarbone u bubanj mašine pomoći će da se eliminišu uporni mirisi. Ako je problem izraženiji, posteljinu možete potopiti 30 do 60 minuta u toploj vodi sa jednom šoljom sode bikarbone pre pranja.

soda bikarbona Foto: Shutterstock

Sušite je malo duže

Čak i kada vam deluje potpuno suvo, ostavite posteljinu u sušilici ili na sušenju još desetak minuta. Posebno obratite pažnju na uglove i pregibe, gde se vlaga najduže zadržava.

Koristite prirodne upijače mirisa u ormaru

U ormar možete staviti kesice sa sušenom lavandom, sodom bikarbonom, komadiće kedrovog drveta, aktivni ugalj ili sredstva za upijanje vlage. Osim što neutrališu mirise, kedar pomaže i u zaštiti od moljaca.

Šta ako se neprijatan miris zadržava godinama?