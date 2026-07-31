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Influenserka Kristina Kataman, Moldavka koja živi u Kanadi, objavila je na društvenim mrežama video o razlikama u navikama između nje i supruga iz Srbije (koji je odrastao u Kanadi), što je izazvalo brojne reakcije. U kratkom snimku ispričala je nekoliko običaja iz detinjstva koji su njenom suprugu bili potpuno strani, a objava je podstakla hiljade komentara o štedljivosti i praktičnim životnim navikama.

Pogledajte u galeriji fotografije Kristine Kataman:

1/4 Vidi galeriju Kristina Kataman Foto: printscreen/Instagram/cristinacataman, Printskrin/Instagram

Kesica čaja i tuba paste za zube

Kristina je objasnila da je odrasla u porodici u kojoj se ništa nije bacalo dok se nije iskoristilo do kraja.

"Jednu kesicu čaja koristili smo za dve do tri šolje", rekla je i dodala da to više ne radi. Isto važi i za pastu za zube.

"Kad se činilo da je tuba prazna, nismo je bacali nego smo je prerezali makazama i iskoristili do kraja."

Njen suprug, dodala je, tvrdi da u Srbiji nije odrastao uz takve navike.

Mnogi kažu da rade isto

Video je brzo postao viralan i prikupio veliki broj komentara. Mnogi su napisali da i sami rade isto te smatraju da nema smisla bacati proizvode koji se još mogu iskoristiti. Javili su se brojni pratioci sa Balkana koji su istakli da su ih roditelji učili štedljivosti i tome da se sve iskoristi do kraja.

U raspravu su se uključili i korisnici iz Srbije. Mnoge je iznenadila tvrdnja Kristininog supruga jer kažu da su rezanje tube paste i višekratno korišćenje kesice čaja sasvim uobičajene navike u brojnim srpskim porodicama.

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