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Džef Šumaher, stručnjak za kontrolu štetočina, ističe da je upotreba sapuna sasvim legitiman način da zadržite određene štetočine dalje od vaše bašte. Prema rečima stručnjaka, glavna ideja je da snažan miris sapuna zbunjuje signale štetočina i preplavljuje njihova čula, čime ih drži podalje od vaših biljaka.

Ovaj jednostavan trik pokazao se kao vrlo efikasan za odbijanje glodara. Mnogi baštovani se oslanjaju na sapune sa izrazito jakim mirisom jer njihov intenzivan miris uspešno odvraća ove životinje, makar i privremeno.

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Sapun Foto: Profimedia

Dobar i za zaštitu biljaka
Pored toga što komad sapuna može zaštititi baštu od glodara, sapun možete iskoristiti i na druge načine. Ukoliko želite da se rešite insekata poput biljnih vaši, stručnjaci savetuju da napravite razblaženi rastvor od sapuna i vode, i poprskate ga direktno po biljkama.

Dakle, komad sapuna u dvorištu nije samo mit – to je ekološki prihvatljiv alat koji, uz pravilnu upotrebu, zaista može pomoći u očuvanju vaše bašte!

(Kurir.rs/Žena)

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 VIDEO: Glodari opsedaju Beograd

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GLODARI OPSEDAJU BEOGRAD: Podsećaju na pacove, veliki kao zečevi, dostižu i do devet kilograma Izvor: Kurir televizija