Mekane domaće buhtle koje se tope u ustima: Tajna je u jednom detalju tokom pripreme testa
Prva se uzme samo da se proba, druga zato što je „baš dobra“, a onda se odjednom shvati da je pleh gotovo prazan. Upravo takve treba da budu domaće buhtle – mirisne, vazdušaste i toliko mekane da se svaki zalogaj topi u ustima.
Spolja su blago rumene, dok se iznutra krije nežno testo koje se lako odvaja i bogat,sočan fil. Mogu se puniti džemom, kremom ili drugim nadevom po želji, a najukusnije su dok su još tople.
Da bi buhtle uspele, najvažnije je da testo ostane mekano. Dodavanje previše brašna može da ih učini tvrdim i suvim, pa ne treba paničiti ako se testo u početku malo lepi za prste. Dovoljno vremena za narastanje učiniće ga laganim i vazdušastim.
Sastojci:
- 500 g brašna
- 250 ml toplog mleka
- 1 kesica suvog kvasca
- 2 jajeta
- 80 g šećera
- 80 g otopljenog putera
- 1 vanilin šećer
- prstohvat soli
- rendana korica limuna po želji
- džem, krem ili drugi fil po izboru
Priprema:
- U toplo mleko dodajte suvi kvasac i kašičicu šećera. Promešajte i ostavite nekoliko minuta da se kvasac aktivira.
- U većoj posudi pomešajte brašno, preostali šećer, vanilin šećer i prstohvat soli. Dodajte jaja, otopljeni puter, pripremljeni kvasac i rendanu koricu limuna, ukoliko je koristite.
- Zamesite mekano testo. Ako se blago lepi, nemojte odmah dodavati veliku količinu brašna, jer buhtle zbog toga mogu postati tvrde.
- Pokrijte testo čistom krpom i ostavite ga na toplom mestu dok ne udvostruči zapreminu.
- Naraslo testo podelite na jednake delove. Svaki komad blago rastanjite, na sredinu stavite džem ili krem, a zatim dobro spojite krajeve kako fil ne bi iscureo tokom pečenja.
- Oblikovane buhtle poređajte u podmazan pleh, tako da spoj bude okrenut nadole. Pokrijte ih i ostavite još 15 do 20 minuta da ponovo narastu.
- Pecite ih u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 25 do 30 minuta, odnosno dok ne dobiju lepu zlatnu boju.
Trik za mekanu koricu
Čim buhtle izvadite iz rerne, premažite ih sa malo otopljenog putera. Na taj način korica će ostati meka, nežna i mirisna.
Pre služenja ih možete posuti šećerom u prahu.
Video: Kako se pravi prhko testo