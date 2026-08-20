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Za mnoge bi odlazak iz velegrada poput Los Anđelesa u sremsko selo bio drastičan preokret, ali za Amerikanku Iris to je bila odluka koja joj je donela mir, bezbednost i bliskost koje u SAD nije uspevala da pronađe.

Rođena u Americi, Iris je pre dolaska u Srbiju živela u užurbanom okruženju Los Anđelesa i Dalasa. Međutim, poznanstvo i brak sa muškarcem iz Srbije u potpunosti su promenili njen životni put. Zamenila je gradski asfalt sremskim selom u blizini Erdevika i Sremske Mitrovice, gde danas živi sa suprugom, njegovim sinom i svojom majkom.

Pogledajte u galeriji kako živi Iris u selu kod Sremske Mitrovice:

1/6 Vidi galeriju Amerikanka Iris preselila se u Srbiju u selo kod Sremske Mitrovice Foto: Printscreen/YouTube/Attic Life and Iris Kanja

Od glamura do motike

Iris naglašava da život na selu nije idilična slika sa društvenih mreža, već zahteva ozbiljan fizički rad. Sadnja paradajza, luka i suncokreta odvija se uz kometarisanje i kafu sa komšijama, dok u dvorištu gaje ovce i koze kojima su dali imena poznatih zvezda poput Vitni Hjuston i Marvina Geja. Nisu joj svi seoski poslovi u početku lako pali, uključujući pripremu živine za ishranu, ali joj je to pomoglo da uvidu stvarnu vrednost hrane. Priliku da sama uzgaja namirnice danas smatra najvećim luksuzom.

Povezanost sa komšijama i lokalna zajednica

Nakon života u SAD, gde se komšije često i ne poznaju, Iris je u Srbiji oduševljena bliskošću sa meštanima. Pijaca za nju nije samo mesto kupovine već prostor za druženje i učenje o lokalnoj kulturi i istoriji. Kroz te odnose otkrila je potpuno novu dimenziju porodične i društvene povezanosti.

Amerikanka Iris preselila se u Srbiju u selo kod Sremske Mitrovice Foto: Printscreen/YouTube/Attic Life and Iris Kanja

Prešla u pravoslavlje i uči srpski

Jedan od najvećih izazova bio joj je srpski jezik i njegova gramatika. Reči uči kroz svakodnevni govor i knjige o domaćim izrekama. Iako pravi greške u padežima, meštani su strpljivi i uvek spremni da pomognu. Važan korak u njenoj integraciji bilo je prihvatanje pravoslavlja. Kroz liturgije, sveće i obrede osetila je duboku povezanost sa tradicijom i novom domovinom.

U Srbiji se oseća bezbedno

Iris ne krije da seoski život ima i svoje teže strane, poput hladnih zima kada priroda miruje ili borbe sa kilogramima zbog ukusne domaće kuhinje. Ipak, kao crnkinja iz Amerike, ističe da u Srbiji nikada nije doživela rasizam, već se oseća potpuno bezbedno i prihvaćeno - što joj pruža mir koji u ruralnim delovima SAD ne bi imala zbog učestalog oružanog nasilja.

Život bez pretvaranja

Njen dom je spoj dve kulture. U vaspitanju suprugovog sina primenjuju radne navike, dok njena majka osvežava porodičnu dinamiku. Iris ističe da joj je selo donelo slobodu od pritiska da uvek izgleda savršeno. Uživa u radnoj odeći i jednostavnom životu, ponosno ističući da se u Srbiji oseća kao kod kuće.

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