da li ste znali

da li ste znali

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Gotovo svako domaćinstvo ima četvorostrano rende, ali većina ljudi redovno koristi samo jednu ili dve njegove strane. Posebno zbunjuje ona prekrivena sitnim, oštrim izbočinama, koju mnogi izbegavaju jer je nezgodna za pranje i lako može da povredi prste.

Ipak, ova „bodljikava“ površina nije napravljena bez razloga. Njena namena je da veoma tvrde ili aromatične namirnice pretvori u fini prah, kašu ili pastu.

Za šta služi sitna strana?

Četvorostrano kuhinjsko rende sa stranama različite veličine Foto: Obsidianium / Alamy / Profimedia

Najfinija strana rendeta može da se koristi za beli luk, svež đumbir, muškatni oraščić i koru limuna ili pomorandže. Posebno je praktična kada je potrebno da se ukus namirnice ravnomerno rasporedi kroz sos, marinadu, supu ili testo.

Odlična je i za veoma tvrde sireve, poput parmezana. Umesto krupnih komadića, dobićete lagan, gotovo praškast sir koji se lako topi i ravnomerno raspoređuje preko testenine ili drugih jela.

Za razliku od krupnijih otvora, kod ove strane izrendana namirnica uglavnom ostaje na spoljašnjoj površini rendeta. Možete je prikupiti kašikom ili tupom stranom noža, vodeći računa da ne prelazite prstima preko oštrih izbočina.

Kako da je lakše operete?

Upravo je čišćenje jedan od glavnih razloga zbog kojih mnogi ne koriste ovu stranu. Ostaci belog luka, đumbira i sira lako se zadržavaju između sitnih zubaca, dok se sunđer može pocepati već posle nekoliko poteza.

Ukoliko se namirnica već osušila, ostatke najpre uklonite suvom četkicom za sudove, prelazeći njome u smeru suprotnom od oštrih zubaca. Rende zatim operite toplom vodom i deterdžentom.

Još jednostavnije je da ga isperete odmah nakon upotrebe, pre nego što se ostaci hrane zalepe i stvrdnu. Umesto klasičnog sunđera, ponovo možete da upotrebite četku za pranje sudova.

Četvorostrano kuhinjsko rende sa stranama različite veličine Foto: Denis Karpenkov / Alamy / Profimedia

Čemu služe ostale strane?

Svaka površina četvorostranog rendeta ima drugačiju namenu:

Najveći otvori koriste se za polutvrde sireve, poput gaude, kao i za krompir, kupus, šargarepu i drugo povrće kada su potrebni krupniji komadi.

Srednji otvori pogodni su za šargarepu ili tikvice za kolače i uštipke, ali i za sireve koji treba brzo da se otope.

Strana sa jednom ili nekoliko širokih vodoravnih oštrica služi za sečenje povrća na tanke, ravnomerne kolutove. Može da se koristi za krastavac, krompir, tikvice i druge namirnice, uz obaveznu pažnju kako se prsti ne bi približili sečivu.

Sitna, bodljikava strana namenjena je pravljenju finog praha ili paste od tvrdih i aromatičnih namirnica.

Video: Kako se pravilno koristi rende