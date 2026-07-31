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Renoviranje kupatila ne svodi se samo na izbor lepih pločica, sanitarija i nameštaja. Ova prostorija svakodnevno je izložena vodi i visokoj vlažnosti, pa i naizgled sitne odluke mogu da utiču na to koliko će kupatilo biti praktično za održavanje i kako će izgledati posle nekoliko godina.

Dizajnerka enterijera Eliz Garner zato savetuje da se posebna pažnja obrati na izbor fuge. Umesto klasične cementne, ona preporučuje epoksidnu fugu, naročito za tuš-kabine i druge površine koje često dolaze u dodir sa vodom.

Zašto je fuga važna?

Foto: valentyn semenov / Alamy / Profimedia

Fuga ispunjava prostor između pločica, učvršćuje ih i pomaže u zaštiti površine od prodora vode. Međutim, klasične cementne fuge su porozne, pa vremenom mogu da upiju vlagu, prljavštinu i ostatke sapuna.

Zbog toga često potamne, promene boju ili postanu pogodno mesto za pojavu buđi. Čak ni redovno ribanje ne može uvek da im vrati prvobitan izgled.

– Ako vam je dosadilo da stalno ribate fuge u tušu, razmislite o jednoj opciji koju dizajneri enterijera često preporučuju – kaže Eliz, misleći na epoksidnu fugu.

Ne upija vodu

Epoksidna fuga pravi se od epoksidne smole i učvršćivača, zbog čega je manje porozna i otpornija od standardne cementne fuge. Njena najveća prednost jeste to što praktično ne upija vodu, pa se na njoj teže razvijaju buđ, gljivice i bakterije.

Takođe, manje je podložna mrljama i lakše se čisti. Zbog toga duže zadržava boju i prvobitan izgled, što je posebno važno kod svetlih fuga koje najbrže pokažu tragove prljavštine.

Kako očistiti fugne u kupatilu Foto: Andrey Popov, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Prednosti epoksidne fuge

U poređenju sa cementnom, epoksidna fuga:

otpornija je na vlagu i mrlje

teže menja boju

manje je podložna pojavi buđi

ređe puca i kruni se

jednostavnija je za održavanje

duže izgleda kao nova

Zbog ovih osobina najčešće se koristi u tuš-kabinama, oko kade, lavaboa i na drugim mestima koja su svakodnevno izložena vodi.

Ima i nekoliko nedostataka

Iako može znatno da olakša održavanje kupatila, epoksidna fuga nije savršeno rešenje za svaki prostor. Skuplja je od cementne, a njeno nanošenje zahteva više znanja i iskustva. Smesa se brzo stvrdnjava, pa greške tokom postavljanja kasnije mogu biti teške i skupe za ispravljanje.

Dugotrajna izloženost jakom UV zračenju može da izazove žućenje pojedinih vrsta epoksidnih fuga. To uglavnom nije veliki problem u zatvorenim kupatilima, ali treba imati u vidu ukoliko je površina blizu velikog prozora i svakodnevno izložena direktnom suncu.

Epoksidna fuga je otpornija na nečistoće, ali nije potpuno neuništiva. Ukoliko se naslage sapuna, kamenca i prljavštine dugo ne uklanjaju, i ona može da izgubi sjaj i postane teža za čišćenje.

Video: Renoviranje kupatila