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Visoke temperature mogu ozbiljno da oštete povrće u bašti. Paradajz počinje da žuti, paprike ostaju bez roda, a biljke koje su u proleće izgledale zdravo i snažno odjednom propadaju. Ipak, to ne znači da je baštenska sezona završena.

Avgust je pogodan za setvu kultura koje brzo rastu i dobro podnose kraće dane i postepeni pad temperature. Ako ih posejete na vreme i redovno zalivate, sveže povrće moći ćete da berete tokom jeseni.

Rotkvice

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Foto: Shutterstock

Rotkvice brzo niču, a za berbu im je, u zavisnosti od sorte, potrebno svega nekoliko nedelja. Možete ih sejati u razmacima od sedam do deset dana kako ceo rod ne bi stigao odjednom.

Ukoliko septembar bude topao, sveže rotkvice moći ćete da vadite iz zemlje sve do kasne jeseni.

Niski pasulj

Početak avgusta još može da se iskoristi za setvu ranih sorti niskog pasulja. Seme posejano u toplu zemlju brzo će proklijati, a prve mahune mogu da stignu krajem septembra.

Uspeh će zavisiti od vremenskih prilika, pa je ova setva sigurnija u krajevima u kojima jesen stiže kasnije. Kada biljka završi vegetaciju, uklonite je i pripremite zemljište za narednu kulturu.

Zelena salata

zelena salata
zelena salata Foto: Gabriel Soler Tomasella / Alamy / Profimedia

Zelena salata ne podnosi najbolje jako sunce, pa je tokom avgusta posejte na mestu koje je makar deo dana u senci. Sa setvom možete da sačekate i kraj meseca, kada noći postanu svežije.

Mlade listove moći ćete da berete već tokom septembra, dok će pojedine sorte nastaviti da rastu i tokom hladnijih jesenjih dana.

Šargarepa

Ako vam prolećna setva šargarepe nije uspela, kraj leta pruža novu priliku. Birajte rane sorte kojima je potrebno između 60 i 80 dana da sazru.

Zemlja treba da bude rastresita, bez većih kamenčića i grudvi, kako bi koren mogao pravilno da se razvija. Uz redovno zalivanje, prvu šargarepu možete očekivati tokom kasne jeseni.

Tikvice

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Foto: Shutterstock

Tikvice bi trebalo posejati što ranije u avgustu kako bi imale dovoljno vremena da izrastu i donesu plodove pre zahlađenja.

Potrebno im je sunčano mesto, dosta vode i povremena prihrana. Kada počnu da cvetaju, obratite pažnju na oprašivanje, jer bez njega neće biti ni plodova. Ova setva ima najviše izgleda za uspeh ako jesen bude duga i topla.

Cvekla

Cvekla posejana u avgustu pruža dve mogućnosti za berbu. Dok čekate da se razvije koren, možete koristiti njene mlade listove i pripremati ih poput spanaća ili dodavati salatama.

Za jesenju setvu najbolje je izabrati sortu sa kraćim periodom sazrevanja, a biljke nakon nicanja prorediti kako bi koren imao dovoljno prostora za rast.

Spanać

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Foto: Shutterstock

Spanaću više prijaju kraći dani i umerenije temperature nego velike letnje vrućine. Zato je druga polovina avgusta odličan trenutak za njegovu setvu.

Ako zemlju održavate vlažnom, mladi listovi biće spremni za branje već nakon nekoliko nedelja. Sejte ga postepeno kako biste svež spanać imali tokom većeg dela jeseni.

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 Video: Pita sa tikvicama

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Recept za pitu sa tikvicama koja se lako pravi Izvor: Instagram/eczdytincibulut