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Iako moderna staklena ploča deluje eleganto i otmeno, izuzetno brzo može izgubiti svoj početni sjaj. Čak i uz redovno brisanje, na površini se često pojavljuje tvrdokoran, zamućen ili mlečnobeli sloj. Srećom, ovaj problem ne znači da je vaša ploča trajno oštećena - uz prave trikove i blaga sredstva možete joj lako vratiti besprekoran izgled.

Stručnjaci za belu tehniku i čišćenje otkrivaju šta sve uzrokuje pojavu belih mrlja na staklenoj ploči, kako ih bezbedno ukloniti i šta uraditi da se više nikada ne vrate.

Šta uzrokuje beli sloj na staklenoj ploči?

Kada koristite posuđe od mekših metala (poput bakra ili aluminijuma) na visokim temperaturama, mikroskopske čestice metala sa dna šerpe utiskuju se direktno u pore stakla, ostavljajući zamućen, mlečnosivi ili sedefasti trag.

Kombinacija ostataka hrane, minerala iz tvrde vode i neispranih deterdženata stvara tanak sloj koji se pri svakom narednom grejanju dodatno peče i stvara zamućen izgled. Upotreba abrazivnih sunđera, žica ili magičnih krpa sa grubim vlaknima stvara mikroskopske ogrebotine na staklu koje deluju zamućeno i gube sjaj.

Čišćenje ravne ploče Foto: Shutterstock

Prilikom čišćenja staklene ploče uvek imajte na umu da je površina osetljiva i da zahteva nežan pristup bez grubog trljanja.

Za redovno održavanje i blage mrlje, umešajte nekoliko kapi blagog deterdženta u toplu vodu.

- Nakvasite krpu od mikrofibera ovom mešavinom i nežno prebrišite potpuno ohlađenu ploču.

- Prebrišite površinu drugom krpom nakvašenom čistom vodom kako biste uklonili sapunicu.

- Odmah osušite i ispolirajte suvom krpom.

Metoda sa belim sirćetom

Sirće je odlično za rastvaranje ostataka deterdženta i tragova koje ostavlja aluminijumsko posuđe.

Nakvasite mikrofiber krpu belim sirćetom, zatim nežnim pokretima napred-nazad prebrišite zamućena mesta.

Isperite čistom, vlažnom krpom i osušite suvom krpom od mikrofibera.

Kombinacija sirćeta i sode bikarbone

Poprskajte belo sirće direktno na površinu i ostavite da odstoji 5 minuta.Pospite sodu bikarbonu preko mokre površine i sačekajte još 10 minuta da smesa odradi svoje.

Nežno prebrišite vlažnom mikrofiber krpom, bez jakog pritiskanja, pa isperite.

Čišćenje ravne ploče Foto: Shutterstock

Za najtvrdokornije mrlje preporučuju se profesionalna kiselinska sredstva namenjena staklokeramici. Nanesite tanak sloj sredstva, lagano ispolirajte kružnim pokretima, ostavite do 2 minuta, a zatim temeljno isperite i osušite površinu.

Preventiva je najvažniji korak

Uvek koristite posuđe sa potpuno ravnim dnom od nerđajućeg čelika (inoksa) ili teškog emajliranog livenog gvožđa (tuča), jer su ovi materijali znatno tvrđi i ne prenose metal na staklo.

Pored izbora posuđa, pridržavajte se i sledećih saveta:

- Ne povlačite posuđe po ploči: Uvek podižite šerpe i tiganje umesto da ih gurate po površini kako biste sprečili ogrebotine.

- Proveravajte dno posuda: Pre nego što stavite šerpu na šporet, uverite se da je njeno dno potpuno čisto i suvo.

- Zaboravite na abrazivna sredstva: Nikada ne koristite praškaste abrazive, žice za suđe ili agresivne odstranjivače mrlja.

- Čistite ploču redovno: Uklonite sve ostatke hrane i masnoće čim se ploča ohladi nakon kuvanja.

- Temeljno ispirajte deterdžent: Svaki ostatak hemije koji ostane na ploči pri sledećem grejanju stvara novi beličasti sloj.

(Kurir.rs/Blic)