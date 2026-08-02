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Tokom vrelih letnjih dana svi pribegavamo jednostavnim, a zastinim obrocima. Niko ne želi da satima stoji uz vreo šporet i sprema ručak. Mi vam donosimo recept za pastu koja se lako pravi, a ukus je fantastičan.

Trik je u tome što feta sir i malo vode od kuvanja testenine prave preukusan, kremast sos bez teške neutralne pavlake.

Sastojci (za 2 osobe)

200–250 g testenine po izboru

1 manja mladih tikvica (isečena na tanke kolutove ili kockice)

150 g čeri paradajza (presečenog na polovine)

100–120 g feta sira

2 čena belog luka (sitno seckana)

2–3 kašike maslinovog ulja

Svež bosiljak, so, biber i malo limunovog soka

Tikvice uglavnom ne treba guliti jer je kora mladih plodova jestiva Foto: Arturs Budkevics / Panthermedia / Profimedia

Priprema

Stavi testeninu da se kuva u posoljenoj vodi. Pre nego što je procediš, sačuvaj oko pola šolje te vode od kuvanja!

Dok se testenina kuva, u većem tiganju zagrej maslinovo ulje. Dodaj beli luk i prži oko 30 sekundi (pazi da ne izgori), pa ubaci tikvice. Prži ih 3-4 minuta dok malo ne omekšaju i dobiju lepu boju, a zatim dodaj čeri paradajz.

U tiganj ubaci oceđenu testeninu, udrobi feta sir i sipaj nekoliko kašika sačuvane vode od testenine. Sve dobro promešaj na tihoj vatri dok se feta ne otopi i napravi kremast sos.

Začini biberom (so verovatno neće trebati jer je feta slana), dodaj šaku cepkanog svežeg bosiljka i par kapi limunovog soka za dodatnu svežinu.

Ako želiš dodatne proteine, u ovo na samom kraju možeš ubedljivo najbrže ubaciti konzervu tunjevine ili iseckanu piletinu od prethodnog dana!