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Pravilno pranje kupaćeg kostima je ključno ako želite da traje duže od jedne sezone. Hlor, so, krema za sunčanje i toplota su najveći neprijatelji elastina i spandeksa (materijala od kojih je napravljen).

Evo jednostavnog vodiča kako da ga sačuvate u savršenom stanju:

Ručno pranje je obavezno

Iako je primamljivo samo ga ubaciti u veš-mašinu, rotacija i centrifuga uništavaju elastičnost i oblik (posebno kod kupaćih sa korpicama).

Isperite ga odmah čistom vodom: Čim se vratite sa plaže ili bazena, isperite ga pod hladnom vodom. Ovo odmah uklanja većinu soli, hlora i peska.

Napunite lavabo hladnom ili mlakom vodom (nikada vrućom!) i dodajte blagi tečni deterdžent za osetljiv veš ili par kapi šampona za kosu/bebe.

Ostavite ga u vodi 10–15 minuta, pa ga lagano izgnječiti rukama. Nemojte ga grubo trljati. Isprati ga hladnom vodom dok sapunica potpuno ne nestane.

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Šta NIKAKO ne treba raditi

Kada cedite kupaći kao da je krpa za pod, lomite elastična vlakna. Umesto toga, nežno ga pritisnite dlanovima da izađe višak vode ili ga urolajte u suv peškir i pritisnnuti.

Omekšivač ostavlja sloj koji uništava rastegljivost materijala.

Visoka temperatura u sušilici doslovno sprži elastin.

Kako ga pravilno osušiti?

Sunce izbeljuje boje i slabi materijal. Uvek ga sušiti u hladu. Postavi ga položenog (vodoravno): Nemojte ga kačiti štipaljkama za bretele jer će se od težine vode rastegnuti i izgubiti oblik. Najbolje je da ga raširite preko suvog peškira ili žice za sušenje.