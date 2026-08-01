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Svetog Iliju pravoslavni vernici obeležavaju 2. avgusta, a narod ga poštuje kao strogog i nepokolebljivog svetitelja.

Za ovaj praznik se vezuju brojni narodni običaji, od kojih se mnogi i danas poštuju. Verovanje kaže da se prorok Ilija živ uzneo na nebo, u plamenim kočijama praćen grmljavinom.

Na ovaj dan mnogi vernici mu se mole za zdravlje i oprost grehova sledećom molitvom:

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"O prehvalni i predivni proroče Božiji Ilija, koji si zasijao na zemlji životom ravnoangelskim, vatrenom revnošću prema Gospodu Bogu Svedržitelju, znamenjima i preslavnim čudima, zatim po uzvišenoj Božijoj milosti prema tebi nadprirodno uznesen telom na nebo na ognjenim kolima, udostojivši se govoriti sa Spasiteljem sveta preobraženom na Tavoru, i sada stalno prebivaš u raju i stojiš pred prestolom Nebeskog Cara.

Usliši nas grešne i nekorisne koji sada stojimo pred tvojom svetom ikonom i usrdno pribegavamo tvome zastupništvu.

Moli za nas čovekoljupca Boga da nam daruje duh pokajanja i oproštaj naših grehova i svojom svesilnom blagodaću da nam pomogne da ostavimo put."

Sveti prorok Ilija

Sveti prorok Ilija obeležava se 2. avgusta i u narodnim pesmama i predanjima poznat je kao Ilija Gromovnik. Narod ga je zamišljao kako se nebom vozi u vatrenim kočijama, dok su se grmljavina i munje tumačile kao zvuk njegovih kola i udarci njegovih gromova. Ova predstava ima oslonac u biblijskom opisu proroka Ilije, koji je uznet na nebo u ognjenim kolima sa ognjenim konjima. U crkvenom predanju Sveti Ilija ostao je zapamćen kao veliki prorok, čudotvorac i revnosni branilac vere.