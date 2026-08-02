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Više od 90 odsto žena priznaje da je bar jednom u životu odglumilo vrhunac, uglavnom iz želje da ne povrede partnerov ego. Upravo to saznanje izazvalo je paniku među muškarcima koji sada ne znaju kako da prepoznaju da li su partnerku u krevetu doveli do vrhunca ili ne.

Iako se mnogi reakcije mogu odglumiti, postoji jedan znak koji je gotovo nemoguće lažirati, ritmično grčenje mišića. Pored toga, postoje i drugi prateći pokazatelji koje je teško odglumiti:

Foto: Gaz Shirley / Pacific coast news / Profimedia

Nakon ubrzanog dahu i glasnih uzdaha, neposredno posle vrhunca sledi nagli zastoj, ženi je potrebno bar nekoliko sekundi da "dođe do daha".

Zbog naglog priliva krvi i navale hormona, kod mnogih žena se javlja uočljivo crvenilo na koži iznad dojki i na vratu.

Činjenica da je žena odglumila vrhunac ne znači da nije uživala u samom odnosu. Neurološka istraživanja pokazuju zanimljivu razliku između polova: kod žena je aktivnost u centrima za užitak u mozgu najintenzivnija tokom same stimulacije, odnosno na putu ka orgazmu, dok neposredno pred sam vrhunac ta aktivnost naglo opada.

Kod muškaraca je situacija potpuno suprotna. Mozak beleži najveći nalet užitka upravo u trenutku ejakulacije.

(Kurir.rs/Informer)