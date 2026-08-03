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Visoke temperature i jako sunce tokom leta mogu ozbiljno da ugroze biljke, čak i kada ih redovno zalivamo. Naime, nije važno samo koliko vode koristimo već i u kom delu dana je bašta zalivena. Pogrešan trenutak može da umanji dejstvo zalivanja, jer voda ispari pre nego što dospe do korena.

Izbegavajte najtopliji deo dana

Zalivanje bašte u podne ili tokom najtoplijih sati nije najbolje rešenje. Kada je sunce jako, voda veoma brzo isparava sa površine zemlje, pa do korena stiže znatno manje vlage nego što biljke zahtevaju.

Zalivanje biljaka u bašti rano ujutru tokom letnjih vrućina Foto: Myimagine, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Zbog toga se može dogoditi da cveće i povrće izgledaju zaliveno, dok je zemljište oko korena i dalje gotovo suvo. Tokom velikih vrućina ovakva greška može dodatno da oslabi biljke.

Često se može čuti i tvrdnja da kapljice vode na listovima deluju kao lupa i izazivaju opekotine. Ipak, glavni razlog zbog kojeg treba izbegavati zalivanje usred dana jeste brzo isparavanje, a ne mogućnost da voda „spali“ lišće.

Kada je najbolje zalivati baštu?

Najpovoljnije vreme za zalivanje jeste rano jutro, pre nego što sunce postane jako, a najbolje pre 10 sati. Tada je zemljište još uvek hladnije, pa voda može postepeno da prodre do korena umesto da odmah ispari.

Jutarnje zalivanje omogućava biljkama da naprave zalihu vlage pre najtoplijeg dela dana. Ukoliko se pokvase listovi, oni će se brže osušiti, čime se smanjuje mogućnost pojave gljivičnih oboljenja.

Bolje obilno nego svakodnevno

ilustracija Foto: Ina Yarashevich / Alamy / Profimedia

Umesto svakodnevnog površnog prskanja, preporučuje se ređe, ali temeljnije zalivanje. Zemlju bi trebalo dobro natopiti nekoliko puta nedeljno, u zavisnosti od vrste biljke, temperature i količine padavina.

Na ovaj način voda dopire do dubljih slojeva zemljišta i podstiče koren da raste u dubinu. Takve biljke postaju otpornije na sušu i lakše podnose visoke letnje temperature.

Prilikom zalivanja mlaz treba usmeriti ka zemlji, odnosno direktno prema korenu, a ne prema listovima i cvetovima. Tako biljka dobija vlagu tamo gde joj je najpotrebnija, dok se istovremeno umanjuje rizik od razvoja bolesti.

Da li biljke treba zalivati uveče?

Foto: Shutterstock

Večernje zalivanje može da bude rešenje kada biljke tokom dana pokazuju ozbiljne znake nedostatka vode. Međutim, ono nije idealno kao svakodnevna navika. Zemlja i lišće tada ostaju vlažni tokom noći, što može da pogoduje razvoju gljivica, puževa i drugih štetočina.

Ako ipak morate da zalivate uveče, vodu sipajte direktno oko korena i izbegavajte kvašenje listova. Ipak, kad god je moguće, posao ostavite za rano jutro.

Video: Metod samozalivanja biljaka