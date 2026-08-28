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Prazne tegle, kartonske kutije, istrošeni peškiri i talog od kafe najčešće završavaju u smeću čim prestanu da služe prvobitnoj nameni. Ipak, uz malo mašte, mnoge od ovih stvari mogu ponovo da se upotrebe i zamene različite posude, organizatore, krpe i ukrase koje bismo inače kupili.

Ponovna upotreba predmeta ne zahteva mnogo truda, a može da smanji količinu kućnog otpada, olakša organizaciju prostora i donese značajnu uštedu tokom godine.

Tegle kao praktični organizatori

Foto: Trevor Adeline / Caia Image / Profimedia

Staklene tegle mogu da budu veoma korisne u kuhinji. Nakon pranja i sušenja pogodne su za čuvanje pirinča, testenine, orašastih plodova, začina i drugih suvih namirnica.

Mogu se pretvoriti i u vaze, svećnjake ili posude za sitnice. U radnom kutku poslužiće za odlaganje olovaka, spajalica i gumica, dok se u kupatilu mogu koristiti za štapiće za uši, tufere i druge potrepštine.

Ne bacajte kartonske kutije

Kutije od cipela i manjih kućnih aparata lako mogu da se pretvore u organizatore za fioke, dokumenta, igračke ili sezonsku garderobu. Ukoliko se oblože ukrasnim papirom ili tkaninom, mogu da izgledaju uredno i da se uklope u ostatak enterijera.

Manje kutije praktične su za razvrstavanje kablova, punjača i kancelarijskog pribora, dok one veće mogu da posluže za odlaganje stvari koje se ne koriste svakodnevno.

Nova namena starih peškira

Foto: Albert Lozano / Panthermedia / Profimedia

Istrošeni peškiri ne moraju odmah da završe u kanti. Mogu se iseći na manje delove i koristiti kao krpe za čišćenje, brisanje prašine ili pranje automobila.

Pogodni su i kao podloge za kućne ljubimce, ali i kao zaštita za lomljive predmete prilikom selidbe. Na taj način mogu da zamene papirne ubruse i krpe za jednokratnu upotrebu.

Konzerve i stara odeća

Dobro oprane konzerve mogu da postanu držači za olovke, kuhinjski pribor ili male saksije za začinsko bilje. Pre upotrebe obavezno proverite da li su ivice oštre i, ukoliko je potrebno, dodatno ih zaštitite.

Ni odeća koju više ne nosite ne mora odmah da bude bačena. Od pamučnih majica mogu se napraviti torbe za kupovinu ili krpe, dok se teksas može iskoristiti za jastučnice, manje torbe i zidne organizatore.

Kako iskoristiti talog od kafe?

Domaća kafa Foto: TGA (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency)

Talog od kafe jedan je od kućnih ostataka koji može imati više namena. Može se dodati kompostu, a u manjim količinama i zemljištu oko pojedinih biljaka. Važno je, međutim, ne preterivati, jer debeo sloj može da se zgrudva i oteža prolazak vode i vazduha do korena.

Pre upotrebe u domu talog bi trebalo dobro osušiti kako se u njemu ne bi pojavila buđ. Suv se može držati u otvorenoj posudi kao pomoć pri ublažavanju neprijatnih mirisa, na primer u frižideru ili blizu kante za smeće.

Zbog blago hrapave strukture može da posluži i za ribanje pojedinih otpornih površina i posuđa, ali ga ne treba koristiti na materijalima koji se lako grebu niti sipati u odvod, jer može da doprinese začepljenju cevi.

Talog od kafe često se koristi i u domaćim pilinzima za telo, pomešan sa malom količinom ulja. Ipak, ovakva mešavina nije pogodna za osetljivu, nadraženu ili upaljenu kožu, pa je pre upotrebe treba isprobati na malom delu tela.

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